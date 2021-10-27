邀神明看兒童劇？中埔「王爺公有保庇」譜出在地文化

為傳承中埔當地宗教文化，嘉義縣中埔鄉公所本月31日，將邀請蘋果劇團演出「保庄佑民四十九庄王爺公」兒童劇打破舊有表演形式，在「四十九庄保安宮」舉辦「王爺公有保庇，請大家來看戲」活動，讓在地學子瞭解客庄歷史、認識在地客庄文化。

中埔鄉公所表示，此次演出邀請蘋果劇團，針對去年由雲林科技大學蒐集研究的「中埔鄉四十九庄保安宮客庄祭祀圈調查案」，考究神明「池王爺」的典故，譜出生動活潑的劇本，打破舊有表演形式，以詼諧的兒童劇方式，演出當地池王爺的故事。

中埔鄉公所也邀請到在地表演團體，融入頂六國小合唱團全新編曲的客謠，在長義閤掌中劇團及祥廣醒獅團鼎力助陣下，加入特技和雪翎舞蹈團舞出風情萬種的地方民情，藉由豐富多采的演出，引導民眾認識在地客庄文化。

四十九庄保安宮王爺廟特別邀請鄰近共33間宮廟，超過百尊神明共襄盛舉，主委郭明彰說，這是自光復以來地方難得一見的宗教盛事，歡迎信眾及民眾參與。中埔鄉長李碧菁表示，民眾長期面對疫情挑戰後的疲憊，此次活動以深入淺出的戲劇演出方式，希望大小朋友在經歷災困時，能找到寄託與堅強的力量。

李碧菁，山區藝術資源缺乏，為照顧弱勢孩童們享受藝術資源平等化，本次特別邀請「嘉義縣智障者家長協會」與「安安之家」孩童，共同欣賞精彩紛呈的表演藝術，感受神明的美願與祝祈，希望透過活動向王爺公祈求庇佑眾生，普佑每位孩童平安成長。