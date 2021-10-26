快訊

多圖整理包／數位五倍券哪裡可查餘額？ 4大查詢管道一次看

世衛啟動「團體試驗疫苗」計畫 高端進入候選名單

飽受沙塵之苦 雲林200村民包圍台電水力發電工地

中央社 / 雲林縣26日電

台電公司委由包商在雲林縣農田水利文物陳列館旁的大圳施工，附近村民發現包商未做圍網、車輛落沙嚴重，數百名村民昨天拉布條抗議，台電允諾改善才復工，但今天仍工程施作，村民怒批廠商食言。

台電公司委託包商在雲林縣濁水溪南岸林內鄉段，正施做第4水力發電工程，將利用雲林縣農田水利文物館旁大圳水位高低落差發電。

雲林縣林內鄉林北村、林中村約200人昨天拉著布條到工地，指控包商施工時造成地方污染，嚴重影響居民生活品質，經多次向施工單位反映未果。

村民細數包商的違規，例如砂石車違規行駛村內道路、車斗未覆蓋黑網防塵等，村民飽受沙塵之苦。

林內鄉林北村長連順祥表示，包商無視環境保護並嚴重危害周邊農民生計，附近沿線未出動水車灑水防塵，工地周遭也沒設圍網，且大型砂石車頻繁進出，竟無專人指揮交通，整個空氣中瀰漫沙塵，讓村民滿腹怒火，痛批「哪有工程這樣做的？」

台電與包商昨天到場傾聽村民訴求，坦承未做好防護措施，為造成沙塵漫飛致歉，承諾改善後才會復工。

村民今天下午1時許發現，工地內有2部大型挖土機施工和砂石車清運砂土，怒批台電監督不力，警方對此也視若無睹，廠商背信，不排除將再發動村民前往包圍抗爭。

工程工地黃姓經理今天接受媒體聯訪時澄清，為減少揚塵，今天砂石車是載運覆蓋沙土用的碎石子，再由挖土機進行鋪設，明天則會在土堆處加蓋防塵網。黃姓經理指出，對於村民昨天的訴求，預計1週內改善環境作為，絕不會違背承諾，也向村民們再度致歉。

台電 雲林

延伸閱讀

換電站成為備用儲電網！Gogoro、台電與Enel X實現電網供需平衡

台電、Enel X、Gogoro三方齊力 實現電網供需平衡

五分埔數千戶無預警大停電 台電：饋線高壓電纜故障

新莊工地頂樓吊臂被震歪 廠商調吊車拚今晚前拆除

相關新聞

影／防疫安人心關懷弱勢 南市96間宗教團體獲表揚

台南市政府民政局今天下午在北門區南鯤鯓代天府辦理宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會，市長黃偉哲頒獎表彰96間佛教、道教...

斗六鐵路立體化卡關 蘇貞昌：請交通部看能幫什麼忙

國民黨立委林文瑞今天下午在立法院質詢指出，雲林斗六鐵路超過10公里，立體化談了很久、卻卡關多時，斗六市中心有七處平交道，...

送免費奶茶與雞排！台南花園夜市搶振興券行動支付商機

台南市為了爭搶振興券行動支付商機，鼓勵攤商加入行動支付行列，預計年底前至少有500攤以上加入，讓民眾輕鬆行動支付消費，同...

雲縣推外傘頂洲發展風電 蔡易餘：影響嘉義漁民

雲林縣長張麗善昨天宣布啟動「外傘頂洲離岸風機設置開發計畫」，發展綠能且有助固砂，不過立委蔡易餘今認為，恐影響養蚵、觀光漁...

台南大灣交流道壅塞有解 四項改善工程進行中

台南市永康區一高大灣交流道因當初設立就是簡易型交流道，開通以來，周邊塞車問題嚴重，交通局目前規畫在四周增設4處側車道，其...

嘉市「幸福巴士」要求純電動車服務 首次招標無人投

嘉義市政府前年宣布推動「幸福巴士」，以小型運具為主，可彈性預約及指定上下車地點，來彌補市區公車不足，獲公路總局核定營運補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。