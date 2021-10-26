飽受沙塵之苦 雲林200村民包圍台電水力發電工地

台電公司委由包商在雲林縣農田水利文物陳列館旁的大圳施工，附近村民發現包商未做圍網、車輛落沙嚴重，數百名村民昨天拉布條抗議，台電允諾改善才復工，但今天仍工程施作，村民怒批廠商食言。

台電公司委託包商在雲林縣濁水溪南岸林內鄉段，正施做第4水力發電工程，將利用雲林縣農田水利文物館旁大圳水位高低落差發電。

雲林縣林內鄉林北村、林中村約200人昨天拉著布條到工地，指控包商施工時造成地方污染，嚴重影響居民生活品質，經多次向施工單位反映未果。

村民細數包商的違規，例如砂石車違規行駛村內道路、車斗未覆蓋黑網防塵等，村民飽受沙塵之苦。

林內鄉林北村長連順祥表示，包商無視環境保護並嚴重危害周邊農民生計，附近沿線未出動水車灑水防塵，工地周遭也沒設圍網，且大型砂石車頻繁進出，竟無專人指揮交通，整個空氣中瀰漫沙塵，讓村民滿腹怒火，痛批「哪有工程這樣做的？」

台電與包商昨天到場傾聽村民訴求，坦承未做好防護措施，為造成沙塵漫飛致歉，承諾改善後才會復工。

村民今天下午1時許發現，工地內有2部大型挖土機施工和砂石車清運砂土，怒批台電監督不力，警方對此也視若無睹，廠商背信，不排除將再發動村民前往包圍抗爭。

工程工地黃姓經理今天接受媒體聯訪時澄清，為減少揚塵，今天砂石車是載運覆蓋沙土用的碎石子，再由挖土機進行鋪設，明天則會在土堆處加蓋防塵網。黃姓經理指出，對於村民昨天的訴求，預計1週內改善環境作為，絕不會違背承諾，也向村民們再度致歉。