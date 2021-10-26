影／嘉縣力推每家戶都有住警器 企業慷慨解囊贈3200顆
嘉義縣幅員廣闊，打火弟兄救災不易，縣長翁章梁就任後，積極推動全縣15萬餘戶每戶安裝住宅警報器，預計明年5月前可達成目標，但目前仍缺3萬4千顆。英威康科技公司今捐贈消防局200萬的後勤車及3200顆火災警報器，總經理林建志說，盼持續拋磚引玉，傳遞善念。
翁章梁就任以來，積極推動每戶安裝住警器，尤以弱勢團體優先，嘉義縣消防局統計，目前縣內弱勢團體安裝率約95.55%，預計年底可達100%；至於每家每戶都有住警器的目標，目前仍缺3萬4千顆。
嘉義縣消防局長呂清海說，嘉義縣約15萬戶，目前裝設住宅警報器的家數約75%，還有3萬戶需要安裝，仍有約900萬資金缺額。翁章梁說，預計明年5月前全縣各家戶都可有住警器，不夠的經費縣府會積極籌措。
林建志長年熱心公益，此次在嘉義縣議長張明達引薦下捐贈縣消防局3200顆住宅用火災警報器及一輛總價約300萬的後勤車，下午舉行捐贈儀式，翁章梁從林建志手中接下鑰匙，象徵後勤車正式上路。
「取之社會，用之社會」林建志說，了解嘉義縣亟需各式消防救災車及災害預警設備，此次捐贈後勤車及警報器，盼持續拋磚引玉、傳遞善念，也希望有機會再為嘉義縣盡一份心力，也希望各單位若有需求可以直接講，「能做的一定會多做」。
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