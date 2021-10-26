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誤將7萬元當垃圾丟 西螺清潔隊出動挖土機找回

中央社 / 雲林縣26日電

雲林縣婦人將新台幣7萬元藏在廢棄肥料袋，昨晚被家人誤丟進垃圾車，婦人今天跑到垃圾掩埋場尋找，清潔隊出動挖土機，半小時後尋回，婦人破涕為笑並向清潔隊員表達感謝。

據了解，婦人平日省吃儉用，將省下的錢存放在舊紙盒，為避免被偷，外層用廢棄的肥料袋包裹住，掩人耳目；婦人昨晚發現肥料袋不見，四處翻找，經詢問家人才知被當成垃圾丟進垃圾車。

婦人昨晚緊急向里長求助，里長考量天色暗，先打電話給清潔隊，確定當晚清運回來的垃圾集中在垃圾掩埋場，先請負責該路線的司機將傾倒位置標記，雙方相約今天去現場尋找。

婦人因擔心整夜失眠，今天一早就要兒子載她到垃圾掩埋場，清潔隊人員出動挖土機協助，不到半小時即在垃圾堆中找到裝錢的肥料袋，婦人這才破涕為笑。

西螺鎮清潔隊長呂佩原接受媒體聯訪表示，清潔隊遇到協尋的東西包括現金、金飾等，日前有民眾不慎把價值數十萬元的假牙模具當成垃圾丟了，找了2、3天才找到。

呂佩原呼籲民眾應養成隨手做好垃圾分類，不僅可以從源頭減少垃圾量，也可避免誤把貴重物品當垃圾丟棄情況發生。

垃圾車 雲林

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