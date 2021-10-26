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台灣設計展總策畫顧問曾遭控剽竊 嘉市府：嚴謹談合作

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市府今年主辦台灣設計展，其中98萬預算「總體策劃顧問委託專業服務案」的承包業者，曾遭指控在上屆台灣設計展涉剽竊。圖／翻攝臉書粉專靠北設計師
嘉市府今年主辦台灣設計展，其中98萬預算「總體策劃顧問委託專業服務案」的承包業者，曾遭指控在上屆台灣設計展涉剽竊。圖／翻攝臉書粉專靠北設計師

嘉義市政府將於12月底舉辦台灣設計展，不過其中98萬「總體策劃顧問委託專業服務案」的承包業者，被網友起底，曾遭指控在上屆新竹主辦的台灣設計展涉剽竊，對此嘉市府文化局解釋，此業者提出「家意。以城為家」概念，有符合本屆設計展需求，以限制性招標做勞務採購，「非常嚴謹的態度談合作」。

臉書粉專「靠北設計師」指出，去年藝術家郭奕臣發文指控這間業者，涉及剽竊原創，又自稱任職荷蘭知名建築事務所，反遭建築事務所聲明否認；質疑今年設計展竟又找這間業者當總顧問。

市府文化局表示，該業者提出「家意。以城為家」的概念，符合嘉市府對於台灣設計展的需求，今年9月以限制性招標，洽談勞務採購，過程中以謹慎的態度組成審核小組，來審查該公司提出的服務建議書，通過審查後，本月7日簽約完成。

文化局指出，該公司於台灣設計展的工作內容，是提出年度主題、展覽論述，及提供展覽執行的顧問諮詢。

文化局強調，市府在年度主題的選定過程，陸續討論過10個以上的主題提案，主題選項來自設計師或設計公司等，最後與台灣設計研究院共同決定，以這間業者提出的「家意。以城為家」，作為台灣設計展的年度主題，市府也邀請著作財產權專家擔任智財顧問，提供所有策展團隊、設計公司、市府各局處在設計展執行過程中專業建議。

臉書粉專靠北設計師貼文，台灣設計展「總體策劃顧問委託專業服務案」的承包業者，曾遭指控在上屆新竹主辦的台灣設計展涉剽竊。圖／翻攝臉書粉專靠北設計師
臉書粉專靠北設計師貼文，台灣設計展「總體策劃顧問委託專業服務案」的承包業者，曾遭指控在上屆新竹主辦的台灣設計展涉剽竊。圖／翻攝臉書粉專靠北設計師

文化局 建築 嘉義

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