影／防疫安人心關懷弱勢 南市96間宗教團體獲表揚

台南市政府民政局今天下午在北門區南鯤鯓代天府辦理宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會，市長黃偉哲頒獎表彰96間佛教、道教、一貫道、基督教、天主教宗教團體，除感謝熱衷公益，黃偉哲更謝謝各宗教團體力挺政府防疫度過難關，是社會安定力量具體展現。

民政局指出，這次獲獎宗教團體，都是發揚公益、服務社會卓有績效者，並積極配合推動宗教優質化政策，包括減少施放爆竹煙火、使用保金爐或電子鞭炮車、推動紙錢集中燃燒、一爐一香、以米代金措施。

此外，一些團體平時也協助市府推動各項政策，如配合市府淨灘活動、設災時避難收容處所等，有些則透過課程培養青少年道德思維，或設立社區照顧關懷據點，關懷獨居老人及中低收入戶、開辦獎學金鼓勵學子。