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影／防疫安人心關懷弱勢 南市96間宗教團體獲表揚

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府民政局表揚績優宗教團體，市長黃偉哲（左）頒獎給南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰。記者謝進盛／攝影
台南市政府民政局表揚績優宗教團體，市長黃偉哲（左）頒獎給南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰。記者謝進盛／攝影

台南市政府民政局今天下午在北門區南鯤鯓代天府辦理宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會，市長黃偉哲頒獎表彰96間佛教、道教、一貫道、基督教、天主教宗教團體，除感謝熱衷公益，黃偉哲更謝謝各宗教團體力挺政府防疫度過難關，是社會安定力量具體展現。

民政局指出，這次獲獎宗教團體，都是發揚公益、服務社會卓有績效者，並積極配合推動宗教優質化政策，包括減少施放爆竹煙火、使用保金爐或電子鞭炮車、推動紙錢集中燃燒、一爐一香、以米代金措施。

此外，一些團體平時也協助市府推動各項政策，如配合市府淨灘活動、設災時避難收容處所等，有些則透過課程培養青少年道德思維，或設立社區照顧關懷據點，關懷獨居老人及中低收入戶、開辦獎學金鼓勵學子。

黃偉哲表示，台灣是個多元文化的寶島，台南更是宗教蓬勃發展寶地，各宗教間教義、經典或儀式有所不同，但相同的是積極從事公益慈善與社會教化事業的心，尤其，台灣這兩年遭遇疫情時，各宗教團體更犧牲小我主動配合政府防疫，他代表全體市民向投入公益各宗教團體表達最高的敬意。

台南市政府民政局表揚績優宗教團體，市長黃偉哲（左）頒獎給後壁泰安宮主委。記者謝進盛／攝影
台南市政府民政局表揚績優宗教團體，市長黃偉哲（左）頒獎給後壁泰安宮主委。記者謝進盛／攝影
台南市政府民政局表揚績優宗教團體，市長黃偉哲（左）頒獎給鹽水大眾廟主委邱洋浩。記者謝進盛／攝影
台南市政府民政局表揚績優宗教團體，市長黃偉哲（左）頒獎給鹽水大眾廟主委邱洋浩。記者謝進盛／攝影
台南市政府民政局表揚績優宗教團體，市長黃偉哲（左）頒獎給學甲慈濟宮總幹事李德欽。記者謝進盛／攝影
台南市政府民政局表揚績優宗教團體，市長黃偉哲（左）頒獎給學甲慈濟宮總幹事李德欽。記者謝進盛／攝影
台南市政府民政局表揚績優宗教團體，市長黃偉哲（左）頒獎給善化慶安宮主委張志勝。記者謝進盛／攝影
台南市政府民政局表揚績優宗教團體，市長黃偉哲（左）頒獎給善化慶安宮主委張志勝。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 台南

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