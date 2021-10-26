快訊

千元幸運兒就是你？i原券第三波「2組尾數」開出

竹東少女性侵焚屍案 主嫌林春雄服刑心臟停止送醫仍猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

有效降空污 嘉縣議員提設環保金爐 環保局研議

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣環保局及各鄉鎮公所不斷鼓勵民眾紙錢集中送進焚化爐燒，但民眾大多仍排斥。圖／報系資料照片
嘉義縣環保局及各鄉鎮公所不斷鼓勵民眾紙錢集中送進焚化爐燒，但民眾大多仍排斥。圖／報系資料照片

嘉義縣消防局今年清明連假期間獲報106件公墓及雜草火警，相較去年同期55件成長近1倍，縣議員林緗亭今上午於議會質詢時，向環保局提議增設環保金爐，環保局表示已與中科院及民政處合作，將逐步於各廟宇和殯葬園區附近設置環保金爐。

林緗亭說，雖環保局及各鄉鎮公所不斷鼓勵民眾清明紙錢集中燒，但是把要給先人的金紙丟進燒垃圾的焚化爐裡面一起燒，即便燒金紙前有法師先淨爐，民眾大多仍排斥。

嘉義縣環保局長年推動「紙錢集中燒」，局長張根穆說，縣內目前紙錢集中的量逐年在增加，代表大家意願逐漸提高，確實有民眾反映是否能有專用金爐，環保署近年補助各縣市添購環保金爐。

張根穆解釋，環保金爐跟一般金爐外觀一樣，但因構造及燃燒狀況不同，造成的空氣汙染相較傳統金爐低很多；環保局近日委託中科院子公司，並與民政處合作，計於各鄉鎮納骨塔附近設示範性環保金爐。

台南市府前年6月和今年2月分別設置全台首座「紙錢爐」、及「庫錢爐」林緗亭建議縣府設置專門的金爐，集中燒紙錢及庫錢，避免讓後世子覺得集中在焚化爐害先人在垃圾堆裡撿錢，也可以改善露天燃燒造成的空汙。

民政處現正積極盤點縣內腹地廣闊的廟宇或殯葬園區，與各鄉鎮公所及殯葬業者協調，逐一設置環保金爐，除因需求量大外，也可提高民眾使用度。

林緗亭說，今年碳權概念盛行，公部門在相關議題應積極作為，「不要認為這是鄰避設施，這本來就有相關需求」，即早設立相關設備，也不會讓嘉義縣消防局疲於奔命。

嘉義縣議員林緗亭今上午於議會質詢時說，要給先人的金紙丟進燒垃圾的焚化爐裡面一起燒，即便燒金紙前有法師先淨爐，民眾大多仍排斥。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣議員林緗亭今上午於議會質詢時說，要給先人的金紙丟進燒垃圾的焚化爐裡面一起燒，即便燒金紙前有法師先淨爐，民眾大多仍排斥。記者莊祖銘／翻攝

林緗亭 嘉義 焚化爐

延伸閱讀

車友挑戰蜿蜒山路大爆發 台南10月告發車噪音31件

新北搶搭振興券商機推綠能　電動機車最高享2.7萬元補助

嘉縣南靖車站宿舍面臨拆遷命運 縣府擬提創生計畫活化

桃試辦垃圾專用袋 環保局：收運量減2成

相關新聞

嘉市「幸福巴士」要求純電動車服務 首次招標無人投

嘉義市政府前年宣布推動「幸福巴士」，以小型運具為主，可彈性預約及指定上下車地點，來彌補市區公車不足，獲公路總局核定營運補...

影／防疫安人心關懷弱勢 南市96間宗教團體獲表揚

台南市政府民政局今天下午在北門區南鯤鯓代天府辦理宗教團體興辦社會公益事務績優表揚大會，市長黃偉哲頒獎表彰96間佛教、道教...

斗六鐵路立體化卡關 蘇貞昌：請交通部看能幫什麼忙

國民黨立委林文瑞今天下午在立法院質詢指出，雲林斗六鐵路超過10公里，立體化談了很久、卻卡關多時，斗六市中心有七處平交道，...

送免費奶茶與雞排！台南花園夜市搶振興券行動支付商機

台南市為了爭搶振興券行動支付商機，鼓勵攤商加入行動支付行列，預計年底前至少有500攤以上加入，讓民眾輕鬆行動支付消費，同...

雲縣推外傘頂洲發展風電 蔡易餘：影響嘉義漁民

雲林縣長張麗善昨天宣布啟動「外傘頂洲離岸風機設置開發計畫」，發展綠能且有助固砂，不過立委蔡易餘今認為，恐影響養蚵、觀光漁...

台南大灣交流道壅塞有解 四項改善工程進行中

台南市永康區一高大灣交流道因當初設立就是簡易型交流道，開通以來，周邊塞車問題嚴重，交通局目前規畫在四周增設4處側車道，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。