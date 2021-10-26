有效降空污 嘉縣議員提設環保金爐 環保局研議

嘉義縣消防局今年清明連假期間獲報106件公墓及雜草火警，相較去年同期55件成長近1倍，縣議員林緗亭今上午於議會質詢時，向環保局提議增設環保金爐，環保局表示已與中科院及民政處合作，將逐步於各廟宇和殯葬園區附近設置環保金爐。

林緗亭說，雖環保局及各鄉鎮公所不斷鼓勵民眾清明紙錢集中燒，但是把要給先人的金紙丟進燒垃圾的焚化爐裡面一起燒，即便燒金紙前有法師先淨爐，民眾大多仍排斥。

嘉義縣環保局長年推動「紙錢集中燒」，局長張根穆說，縣內目前紙錢集中的量逐年在增加，代表大家意願逐漸提高，確實有民眾反映是否能有專用金爐，環保署近年補助各縣市添購環保金爐。

張根穆解釋，環保金爐跟一般金爐外觀一樣，但因構造及燃燒狀況不同，造成的空氣汙染相較傳統金爐低很多；環保局近日委託中科院子公司，並與民政處合作，計於各鄉鎮納骨塔附近設示範性環保金爐。

台南市府前年6月和今年2月分別設置全台首座「紙錢爐」、及「庫錢爐」林緗亭建議縣府設置專門的金爐，集中燒紙錢及庫錢，避免讓後世子覺得集中在焚化爐害先人在垃圾堆裡撿錢，也可以改善露天燃燒造成的空汙。

民政處現正積極盤點縣內腹地廣闊的廟宇或殯葬園區，與各鄉鎮公所及殯葬業者協調，逐一設置環保金爐，除因需求量大外，也可提高民眾使用度。