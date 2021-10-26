雲縣推外傘頂洲發展風電 蔡易餘：影響嘉義漁民

雲林縣長張麗善昨天宣布啟動「外傘頂洲離岸風機設置開發計畫」，發展綠能且有助固砂，不過立委蔡易餘今認為，恐影響養蚵、觀光漁筏，外傘頂洲也屬離岸風電的潛力場址劃設排除範圍，雲縣府沒事先與嘉縣府溝通；雲縣府表示，外界有誤解，廠商要完成評估合適地點，提申請開發後，縣府再全力協助。

嘉義縣長翁章梁今下午說，外傘頂洲每年南移20到30公尺，目前地理上較靠近嘉縣，雖屬地雲林縣，嘉縣觀光業者及漁民對外傘頂洲依靠很多，若要發展風力發電，應要考慮是否會影響海洋委員會的固砂計畫，有無衝突，以及是否會影響嘉縣漁民及觀光業者的生計，未來雲縣府要啟動計畫，要納入嘉縣政府、漁民、觀光業者的意見。

蔡易餘指出，許多嘉義蚵農靠著外傘頂洲的天然屏障，不受東北季風影響，東石布袋的牡蠣才會那麼肥美，許多東石的觀光漁筏也都靠著外傘頂洲的觀光生存，他上任後就積極爭取固砂計畫，希望保留沙洲，但雲林縣政府沒事先與嘉縣府溝通，就執意推動風電，將會是對嘉義漁民重大的影響，「我會跟嘉義漁民一同抗爭！」

蔡易餘也說，外傘頂洲位於火炮射擊區、重要野鳥棲地及沿海地區自然環境保護區，屬於離岸風電的潛力場址劃設排除範圍，本身質地不穩才要啟動固沙，若未來架設風機發生倒塌，質疑雲縣府是否有辦法承擔責任。

雲林縣府建設處長李俊興說，有人直指縣府要在外傘頂洲開發風電，「可能有所誤解」，他指出，能源局發展風電分3個階段執行，第1階段示範區以苗栗一帶為主，第2階段「潛力場址」即公告範圍再由廠商申請開發，像目前雲林外海允能公司的離岸風電工程，第3階段則是「區塊開發」，由廠商選定並完成評估的合適地點再申請開發，縣府主要針對第3階段，凡有提出申請，縣府會全力協助。

李俊興強調，外傘頂洲開發風電，是希望獲取風能又兼顧固沙的一舉兩得提議，因外頂洲範圍很大，哪個範圍合適當然要做好評估，若有業者評估後提出申請，縣府自會協助，並非縣府直接開發外傘頂洲。

嘉縣東石鄉民代表會主席黃東岳說，外傘頂洲行政管轄權雖在雲林，但有歷史淵源不再積沙，沙洲已經南飄至北港溪以南，都在東石鄉外海，漁業權則是雲林、嘉縣共有，是否讓中央出面協調。