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台南大灣交流道壅塞有解 四項改善工程進行中

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市議員楊中成今天在議會質詢大灣交流道壅塞問題。記者修瑞瑩／翻攝
台南市議員楊中成今天在議會質詢大灣交流道壅塞問題。記者修瑞瑩／翻攝

台南市永康區一高大灣交流道因當初設立就是簡易型交流道，開通以來，周邊塞車問題嚴重，交通局目前規畫在四周增設4處側車道，其中高速公路東側的兩處已完工，西側則在規畫施工中，議員楊中成今天在議會要求交通局應考量延伸北上匝道，局長王銘德表示，後續會再研究可行性。

大灣交流道目前只有北上與南下兩個匝道，而且出入口距離市區平面道路相當近，上下班交通尖鋒時刻，經常壅塞，交通局除了加速周邊道路的改建，最近並啟動易壅塞路廊交通改善計畫，透過號誌與交管，以維持路口淨空，避免塞成一團動彈不得，目前上下班的情況略有改善。

楊中成今天在議會表示，雖然路口有交管，但塞車的情況還是很嚴重，回堵到平面道路上，同時南下匝道的車流輛大，但平面道路卻沒有側車道、機車道，造成汽、機車爭道，相當危險，並建議延長北上匝道，避免車輛滯留在平面道路上，王銘德表示，周邊的改善工程目前都在進行中，延長北上匝道則可以做可行性研究，再報由高公局施作，不過維持路口淨空仍是重點。

交通局表示，目前中山高與平面道路復興路交叉的四個路口，都有工程規畫與施作中，其中中山高東側，A方案是在南往北右轉復興路，增加側車道，以避免右轉車與上高速公路的車子擠在一起，目前已完工，B方案是復興路由東往西，右轉高速公路側邊的側車道，也已完工。

而高速公路西側有C與D兩個方案，其中C方案高速公路側邊由北往南，右轉復興路增設側車道部分，仍在取得用地中，高公局已同意土地使用，應該很快可以動工；而D方案原本是規畫在復興路由西往東，增設側車道，但因為目前仍有地上物的問題待解決，因此先進行D2方案，以斜插穿越路口的方式施工，本月即可完成，未來解決地上物問題後再進行D1方案。

交通局表示，C方案可以解決議員所提的汽、機車爭道問題，但仍待施作。此外，楊中成還提到復興路上有遊覽車公司租用的停車場，上下班時車輛進出，往往造成周邊大塞車，交通局表示會再會勘改善。

王銘德說明，大灣交流道因北上匝道入口距離復興路口過近，高速公路主線壅塞時易回堵至平面道路，交通局調整復興路沿線及涵洞下迴轉道號誌，並請警察局尖峰時段派員維持涵洞兩側路口淨空，另協調高速公路局調整匝道儀控開啟時機，以減少市區往國道一號北上方向車流號誌停等次數，改善復興路尖峰壅塞問題。

台南市交通局目前正進行大灣交流道周邊改善計畫。圖／交通局提供
台南市交通局目前正進行大灣交流道周邊改善計畫。圖／交通局提供
台南大灣交流道周邊道路易壅塞，其中北往南側車道經常汽車機爭道。圖／楊中成提供
台南大灣交流道周邊道路易壅塞，其中北往南側車道經常汽車機爭道。圖／楊中成提供

高速公路 車道 塞車

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