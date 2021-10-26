嘉市「幸福巴士」要求純電動車服務 首次招標無人投

嘉義市政府前年宣布推動「幸福巴士」，以小型運具為主，可彈性預約及指定上下車地點，來彌補市區公車不足，獲公路總局核定營運補貼後，上月首次招標，卻無業者投標；市府認為，因規定服務的車輛要純電動車，僅無障礙車沒限制汽油或電動，跟外縣市相比條件較嚴苛，將積極邀標。

市府交通處指出，幸福巴士初步規畫3條路線，1條輔助市區公車「光臨我嘉線」，串聯旅館、觀光景點，另2條是服務長照人口，連接長照的據點，例如日照中心、醫院等，3條線都能補上市區公車的缺口；營運初期有固定的班表，待穩定之後才有預約機制，收費方式仍研擬中。

交通處表示，目前幸福巴士希望每條路線、每天都能提供12到18班次，運具以小型車輛為主，但為節能減碳，如同市區公車全面電動化，幸福巴士的車輛必須為純電動車，無障礙車則不限。

據了解，嘉市府2019年委外規畫幸福巴士服務，去年向公路總局申請營運補貼，今年5月間核定，隨即開始辦理招標，總採購金額1016萬8912元，為2年服務，其中今年預算為231萬2712元，第2年是擴充，不過上月開標，並沒有任何業者投標。

交通處認為，標案內容要求幸福巴士的服務車輛要全為電動車、無障礙車沒限制，條件相對嚴苛，但第2次公告上網招標，內容暫不修改，已積極向業者邀標，11月3日第2次開標。