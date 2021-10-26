快訊

王必勝不倫戀重傷指揮中心 羅一鈞：他心情平穩

長者停滯打疫苗 莊人祥：考慮外展、捷運站外隨時打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市「幸福巴士」要求純電動車服務 首次招標無人投

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府招標「幸福巴士」首次流標，研判因規定服務的車輛要純電動車，僅無障礙車可用汽油車，條件較嚴苛。圖為嘉市電動巴士。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府招標「幸福巴士」首次流標，研判因規定服務的車輛要純電動車，僅無障礙車可用汽油車，條件較嚴苛。圖為嘉市電動巴士。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府前年宣布推動「幸福巴士」，以小型運具為主，可彈性預約及指定上下車地點，來彌補市區公車不足，獲公路總局核定營運補貼後，上月首次招標，卻無業者投標；市府認為，因規定服務的車輛要純電動車，僅無障礙車沒限制汽油或電動，跟外縣市相比條件較嚴苛，將積極邀標。

市府交通處指出，幸福巴士初步規畫3條路線，1條輔助市區公車「光臨我嘉線」，串聯旅館、觀光景點，另2條是服務長照人口，連接長照的據點，例如日照中心、醫院等，3條線都能補上市區公車的缺口；營運初期有固定的班表，待穩定之後才有預約機制，收費方式仍研擬中。

交通處表示，目前幸福巴士希望每條路線、每天都能提供12到18班次，運具以小型車輛為主，但為節能減碳，如同市區公車全面電動化，幸福巴士的車輛必須為純電動車，無障礙車則不限。

據了解，嘉市府2019年委外規畫幸福巴士服務，去年向公路總局申請營運補貼，今年5月間核定，隨即開始辦理招標，總採購金額1016萬8912元，為2年服務，其中今年預算為231萬2712元，第2年是擴充，不過上月開標，並沒有任何業者投標。

交通處認為，標案內容要求幸福巴士的服務車輛要全為電動車、無障礙車沒限制，條件相對嚴苛，但第2次公告上網招標，內容暫不修改，已積極向業者邀標，11月3日第2次開標。

巴士 公車 長照

延伸閱讀

嘉市公立國中小累計20外師 每年開辦全市英語日

嘉市阻未定檢二行程機車 東市場及共和市場已抓451輛

員林市幸福巴士亮相 發行幸福卡送600元開卡禮

市場推行動支付 嘉市攤商：買菜沒人用 觀光客嚐鮮

相關新聞

嘉市「幸福巴士」要求純電動車服務 首次招標無人投

嘉義市政府前年宣布推動「幸福巴士」，以小型運具為主，可彈性預約及指定上下車地點，來彌補市區公車不足，獲公路總局核定營運補...

台南大灣交流道壅塞有解 四項改善工程進行中

台南市永康區一高大灣交流道因當初設立就是簡易型交流道，開通以來，周邊塞車問題嚴重，交通局目前規畫在四周增設4處側車道，其...

嘉縣南靖車站宿舍面臨拆遷命運 縣府擬提創生計畫活化

台灣鐵路局今年8月原欲拆除嘉義縣水上鄉南靖車站旁台鐵宿舍群，引發文史團體關注，縣議員林緗亭今上午質詢時以朴子水道頭觀光聚...

台南資源回收拿金獎 馬桶成盆器處處有驚喜

台南市環保局大力推動資源回收，去年資源回收率提升至60.05%，獲得全國金質獎，今天也評選出全市98處特優、優等、甲等的...

掌中戲宣導性平 心血管患者阿嬤協助演出收穫多

台南市柳營區中興社區發展協會辦理性別友善發表成果展，以傳統布袋戲為媒介由社區民眾共同編撰劇本推展與提升性別互動活動，有心...

家旁是彈藥庫卻沒敦親睦鄰經費 台南科里發出不平之鳴

國防部在台南市東山區科里里設有彈藥庫及油庫，每年都補助敦親睦鄰經費1400萬元，但里民指區公所長期以來用在該里的經費極少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。