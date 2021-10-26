嘉縣南靖車站宿舍面臨拆遷命運 縣府擬提創生計畫活化
台灣鐵路局今年8月原欲拆除嘉義縣水上鄉南靖車站旁台鐵宿舍群，引發文史團體關注，縣議員林緗亭今上午質詢時以朴子水道頭觀光聚落為例，盼對南靖宿舍群保留再利用能有積極作為，縣府文化觀光局長許有仁表示，將與台鐵局協商，取得共識後向文化部文化資產局申請「產業文化資產創生計畫」活化再利用。
林緗亭說，朴子市的水道頭文創聚落、嘉義市的嘉義舊監宿舍群，原本也很破舊，但經過修復整建，成地方重要文化景點，南靖車站及宿舍群儘管現在沒在使用，但仍具有歷史保存價值和在地感情因素，如今面臨拆除命運，相當可惜。
「文化建物拆一件少一件」林緗亭認為，要重視時間累積的文化底蘊，鄰近的南靖糖廠及宿舍，保存狀況良好，但南靖車站宿舍群命運卻截然不同，如果少了此處，南靖糖業文化路徑就像缺了一塊的拼圖，無法完整。
許有仁回應，文史工作者提報能靖車站宿舍群列冊追蹤，經文資審議委員會審查，僅通過車站本體列冊追蹤，宿舍及倉庫未達列冊追蹤基準；南靖宿舍群雖無文化資產身分，因文化資產局推動「產業文化資產創生計畫」，計畫可以申請調查研究與設施場域修繕計畫。
但計畫仍需要台鐵局合作協議，許有仁說，且保存團體須有明確活化再利用規劃，將請立委協助跟台鐵局協調，與保存團體取得保存宿舍群共識後，向中央提出計畫申請。
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