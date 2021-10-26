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台南資源回收拿金獎 馬桶成盆器處處有驚喜

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
大內區石子瀨社區用回收的花盆、舊衣物改造成裝置藝術。圖／台南市環保局提供
大內區石子瀨社區用回收的花盆、舊衣物改造成裝置藝術。圖／台南市環保局提供

台南市環保局大力推動資源回收，去年資源回收率提升至60.05%，獲得全國金質獎，今天也評選出全市98處特優、優等、甲等的里、社區等資源回收站，其中柳營重溪里辦公處以回收物製作裝置藝術，處處有驚喜。

市長黃偉哲表示，南市資源回收率全國排名佳，是市民朋友努力的成果。環保局長謝世傑說，南市資源回收率前幾年為30%到40%幾趴，經團隊努力，去年已超過60%，看到了成果。而許多社區不僅投入資源回收與分類、做好環境維護外，也發揮巧思將回收物轉化成裝置藝術。經過3個月實地考評，從152處遴選出98處特優、優等、甲等回收站。

榮獲特優獎的柳營重溪里辦公處創意巧思多，社區內隨處可見回收物製成的裝置藝術，有汰換的洗手台及馬桶成了具特色的綠美化花盆容器，令人驚喜，也不禁莞爾一笑。

大內區石子瀨社區獲得優等肯定，該社區每周三辦理資源回收活動，變賣所得投入社區長者共餐服務。另也將回收的花盆、舊衣物改造成大型裝置藝術，讓活動中心增添藝文氣息。

獲甲等的安南區鳳凰里，里內隨時提供里民資源回收服務，並將回收所得轉作社區志工活動經費，不僅讓民眾養成資源回收習慣，也提升里民團結合作的向心力。

「里長是地方角落的環保尖兵」，擔任評比委員的退休教授林健榮說，很多資源回收站每月定期辦理資源回收兌換活動，無形中鼓勵了居民做回收、重視回收議題，也促進居民間的互動與交流。

環保局表示，舉辦社區資源回收站評核的目的，是希望強化各資源回收站的營運成效，讓社區好還要更好，共同提升生活環境品質，環保愛護地球。

台南市柳營區重溪里辦公處，社區內隨處可見回收物製成的裝置藝術。圖／台南市環保局提供
台南市柳營區重溪里辦公處，社區內隨處可見回收物製成的裝置藝術。圖／台南市環保局提供

資源回收 裝置藝術

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