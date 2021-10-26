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掌中戲宣導性平 心血管患者阿嬤協助演出收穫多

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市柳營區中興社區發展協會推動性別友善發表成果展，藉由用布袋戲宣導性平意識收穫多。圖／台南市政府社會局提供
台南市柳營區中興社區發展協會推動性別友善發表成果展，藉由用布袋戲宣導性平意識收穫多。圖／台南市政府社會局提供

台南市柳營區中興社區發展協會辦理性別友善發表成果展，以傳統布袋戲為媒介由社區民眾共同編撰劇本推展與提升性別互動活動，有心血管宿疾的71歲社區阿嬤也爭取軋一角協助演出，透過掌中戲淺顯對白，讓觀賞鄉親更易懂性別平等真諦。

柳營區中興社區發展協會今年以「無獨有偶性別平等計畫」來帶動社區民眾的性平意識，在為期8周課程，藉由傳統布袋戲將性別平等概念深入到社區，以輕鬆有趣偶戲方式，帶出日常生活中性別議題，昨晚辦理成果發表，柳營區長陳玉惠、市議員沈家鳳、蔡育輝、趙昆原等人也出席。

71歲李阿嬤前幾年身體因心血管剝離，經過休養後參加社區偶戲課程，也主動爭取擔任偶戲中婆婆角色，在家反覆練習並揣摩該角色聲音跟戲偶姿態，在成果展時充分把角色如實呈現出來，贏得熱烈掌聲。中興社區理事長吳小麗、社區成長教室班長蔡麗吟表示，藉由這樣的演出，很容易理解性別平等意義，是另類收穫。

市長黃偉哲、社會局長陳榮枝表示，南市致力於打造為性別友善城市，很多社區都透過在地創意規畫福利方案，社會局將持續結合區公所與培力團隊量，激化社區多元發展。

台南市柳營區中興社區發展協會推動性別友善發表成果展，藉由用布袋戲宣導性平意識收穫多。圖／台南市政府社會局提供
台南市柳營區中興社區發展協會推動性別友善發表成果展，藉由用布袋戲宣導性平意識收穫多。圖／台南市政府社會局提供

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