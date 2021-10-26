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家旁是彈藥庫卻沒敦親睦鄰經費 台南科里發出不平之鳴

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東山區科里里居民今天到市府陳情，要求市府合理分配國防部敦親睦鄰經費。記者鄭惠仁／攝影
台南市東山區科里里居民今天到市府陳情，要求市府合理分配國防部敦親睦鄰經費。記者鄭惠仁／攝影

國防部在台南市東山區科里里設有彈藥庫及油庫，每年都補助敦親睦鄰經費1400萬元，但里民指區公所長期以來用在該里的經費極少，下年度更沒有編列，今天到市府陳情，要求至少編列3成經費用在科里里，以做到公平、合理、合法。市府民政局請該里提出所需求的經費，將檢討並作適切的分配。

科里里長王元正說，該里幅員遼闊，約有人口1400人，在東山區16里中人口數排第6，民國50年國防部在該里設置彈藥庫、油庫，附近居民住在危險地區，都生活在恐懼中，怕有危險發生。後來國防部每年撥款給東山區公所執行睦鄰工作，依照國防部睦鄰經費工作要點第19條規定，應該優先補助受影響最大的村里。

長年來區公所將這筆敦親睦鄰經費用於科里里很少，都只編列100多萬元，要經爭取才會增加，但也都用於農路鋪設，但農路明明還很好，卻為了執行這筆經費，刨除後重鋪，沒有用在照顧居民的更實際面上。區公所最近編列經費，這筆1400萬元完全沒有把錢補助到科里里，引起里民反彈。

王元正與里民表示，他們主張雨露均霑，不用把這筆敦親睦鄰經費全用在科里里，但至少應3成以上用在該里才公平，而且才符合國防部睦鄰經費工作要點的規定。

今天上午王元正與50多名里民到市府永華市政中心陳情，要求東山區公所收回成民，請市長黃偉哲就敦親睦鄰經費做更妥善分配，照顧到科里里的里民。王正元說，該里因有彈藥庫、油庫，地方發展受影響，土地價格低，之前有人要在該里買地並居住，聽到里內有彈藥庫，嚇得不敢買。

民政局副局長吳明熙接下陳情書，他表示，國防部的敦親睦鄰經費沒有分配比例的規定，他請科里里把里內需求的項目與經費報上來，民政局會請區公所檢討，做較適切分配，確實照顧里民的需求。

台南市東山區科里里居民今天到市府陳情，要求市府合理分配國防部敦親睦鄰經費，民政局副局長吳明熙自里長王正元手中接下陳情書。記者鄭惠仁／攝影
台南市東山區科里里居民今天到市府陳情，要求市府合理分配國防部敦親睦鄰經費，民政局副局長吳明熙自里長王正元手中接下陳情書。記者鄭惠仁／攝影
台南市東山區科里里居民今天到市府陳情，要求市府合理分配國防部敦親睦鄰經費。記者鄭惠仁／攝影
台南市東山區科里里居民今天到市府陳情，要求市府合理分配國防部敦親睦鄰經費。記者鄭惠仁／攝影

國防部

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