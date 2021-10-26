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第10屆台南新藝獎揭曉 10人脫穎而出

中央社 / 台南26日電

台南市政府文化局今天公布第10屆「台南新藝獎」得獎名單，共有10人在近400組參賽作品中脫穎而出。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，第10屆「台南新藝獎」10名得主，分別是謝榕蔚、魯志楷、李奎壁、陳昱榮、龔寶稜、陳楷仁、蔡沛倚、梁瀚云、侯冠廷、劉鳳鴒；創作類型包括空間裝置、錄像、平面繪畫、雕塑、纖維創作等。

文化局表示，第10屆「台南新藝獎」得主中的謝榕蔚、魯志楷、侯冠廷，將代表本屆新藝獎進入「2022台南藝術博覽會」。今年得主作品簡介如下：

謝榕蔚（繪畫）：作品為紙本，透過原子筆在紙上規律、重複的堆疊，製造身體感的意識，從紙上體現理性與感性間的細微空間，使觀者漸而產生光的幻覺。時而以裝置型態展呈，以呼應繪畫中的情境。

魯志楷（錄像）：以空拍機做為串連作品與場域之間的橋樑，透過俯視、平視運鏡的角度拍攝，如太空浮游般加深人與空間視覺上的對比性，視覺重心游移在詭異與美感的臨界線，帶出超現實感受。

李奎壁（空間裝置）：作品為長期研究性的藝術計畫，試圖透過「物件採集」、「工作坊」等形式將訊息、知識傳遞給藝術計畫實行之當地學童，作品以空間裝置、現成物、錄像等媒材進行呈現。

陳昱榮（空間裝置）：作品以音像、燈光等媒材進行空間裝置的呈現，透過大量戶外身體量測與攝錄的聲景、影像為基底，轉換為聲譜，藉由訊號處理、類比放大與田野錄音的轉換中，探索場域的內部時間性。

龔寶稜（物件裝置）：以脫離功能性的現成物件在空間及居家場景中進行研究，並透過作品抓取空間中隱藏的開口，提取大量生產下製造出的物件們本身潛在的特殊質地，提出物件如何被指認、閱讀，以及其中是否產生了新的功能及空間。

陳楷仁（繪畫）：作品中傳達在緊繃的社會中自在暢游之前，首先要學會舉雙手投降，畫面中描繪著真實的生活片段或日常用語的轉譯，將繪畫以語言式的影像製造或再現，並以自嘲、幽默的口吻來表達對社會的體悟及觀察。

蔡沛倚（組件繪畫）：作品內容源自於其外祖父的軍旅日誌與其戰後的平民生活，試圖探討戰爭與歷史對於當代思潮的影響。透過油彩將黑白歷史影像重新編製色彩，加入想像空間與物件，將看似兒童描繪的平面色塊塗鴉於畫面中，使衝突與矛盾存在於畫布上。

梁瀚云（陶塑）：作品為陶土、釉料及金屬雕塑呈現，作者將對世界的不安、變動、死亡的想像、和如夢境一般深植於身體的記憶，利用儀式性般的創作過程，將土與釉的雙面手法，表現火與土與生命之間的連結。

侯冠廷（纖維創作）：作品以纖維材質進行呈現，從動物形骸的形象轉化為抽象造型，將纖維材質重新解構、拼貼，並轉化工藝性質的媒材，使其有不同的質感表現，同時企圖讓觀者對死亡的樣貌能有不同想像。

劉鳳鴒（壁面裝置）：利用布料、線及樹脂的交互穿梭，表現出命運的鬆脫、生命的褪去以及在時間之河中流動著的萬物，從看似第二層皮膚的舊衣，解構衣料當中曾經存在的時間隔膜，並感受原有者的樣貌與溫度。

台南 文化局

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