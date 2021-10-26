嘉縣議員憂義仁親水公園淪蚊子公園 五河局出面回應

嘉義縣義仁親水公園緊鄰牛稠溪，園區內步道、涼亭是義仁和灣橋兩村居民重要休憩場所，但近日卻被民眾發現園區內雜草叢生、涼亭鋼釘外露，質疑主管單位水利署第五河川局疏於管理；對此五河局回應，每年定期割草，硬體有安全疑慮部分將盡速派員維修。

義仁村長林紀銘說，義仁親水公園10餘年前完工後，因介於人口稠密的灣橋和義仁村間，村民清晨和黃昏時常於園區內散步、健行，平均每日來往人數近百，但近日民眾發現涼亭鋼釘外露、雜草高及腰，質疑五河局疏於管理。

縣議員何子凡到場勘查環境，發現公園內約5座洗手台均無水流出，且生態池無清淤，也沒設置圍籬標示邊界，容易產生失足危險，鐵釘外露也可能誤傷幼童，認為五河局應與社區協調，先完成基本整地與環境整理後，由社區做日常養護，而非任由公園荒蕪，「淪為蚊子公園」。

五河局副局長吳明華表示，有關洗手台水龍頭無水部分，因地方原允諾配合，但完工後因接水困難而未完成；義仁親水公園完工後每年割草兩次，園區內設施若有損壞，五河局也會盡速修復。