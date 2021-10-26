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雲林養鹿技術不輸山區！這家鹿場拿下鹿茸比賽冠軍

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣的活力勇種鹿牧場參加全國高產鹿茸評選大賽，榮獲「台灣水鹿頭剪組比賽」第一名。圖／雲林縣府提供
雲林縣的活力勇種鹿牧場參加全國高產鹿茸評選大賽，榮獲「台灣水鹿頭剪組比賽」第一名。圖／雲林縣府提供

中華民國養鹿協會舉辦的高產鹿茸評選大賽，評選結果出爐，雲林縣的活力勇種鹿牧場參加「頭剪組」即是第一次剪茸的鹿，所剪下的鹿茸重達157.8兩，榮獲「台灣水鹿頭剪組比賽」第一名，另外大美養鹿場所養的台灣水鹿成鹿組也得獎，雲林縣府農業處前往張貼紅榜祝賀。

縣府農業處表示，全國養鹿戶數約540戶，飼養約17000頭，以台灣水鹿、梅花鹿及紅麋鹿為主，雲林縣養鹿雖僅27戶，飼養611頭，但其中2家養鹿戶，能在眾多養鹿好手中脫穎得獎，相當不容易，除對獲獎的養鹿戶表達恭喜，也勉勵持續保持佳績。

農業處長吳芳銘表示，要養出大又漂亮的鹿茸，需了解水鹿的習性，並在飼養管理十分費心，除了飼養環境必須維持乾淨清潔，天候與溫度也會影響鹿的食慾及反芻次數，因水鹿生性較敏感，飼養過程也需避免受到刺激，須付出很大苦心才能出好鹿，雲林養鹿場能拿下好成績，可喜可賀。

中華民國養鹿協會94年起辦理鹿茸重量比賽，鼓勵養鹿農民提升產量，降低飼養成本，吳芳銘也呼籲民眾切勿購買來路不明鹿茸，應認明選購具「國產鹿茸標章」，才有保障，也才能鼓勵鹿農養出優質好鹿。

雲林縣的活力勇種鹿牧場參加全國高產鹿茸評選大賽，榮獲「台灣水鹿頭剪組比賽」第一名。圖／雲林縣府提供
雲林縣的活力勇種鹿牧場參加全國高產鹿茸評選大賽，榮獲「台灣水鹿頭剪組比賽」第一名。圖／雲林縣府提供

鹿茸 雲林

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