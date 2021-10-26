聽新聞
test
0:00 / 0:00
雲林養鹿技術不輸山區！這家鹿場拿下鹿茸比賽冠軍
中華民國養鹿協會舉辦的高產鹿茸評選大賽，評選結果出爐，雲林縣的活力勇種鹿牧場參加「頭剪組」即是第一次剪茸的鹿，所剪下的鹿茸重達157.8兩，榮獲「台灣水鹿頭剪組比賽」第一名，另外大美養鹿場所養的台灣水鹿成鹿組也得獎，雲林縣府農業處前往張貼紅榜祝賀。
縣府農業處表示，全國養鹿戶數約540戶，飼養約17000頭，以台灣水鹿、梅花鹿及紅麋鹿為主，雲林縣養鹿雖僅27戶，飼養611頭，但其中2家養鹿戶，能在眾多養鹿好手中脫穎得獎，相當不容易，除對獲獎的養鹿戶表達恭喜，也勉勵持續保持佳績。
農業處長吳芳銘表示，要養出大又漂亮的鹿茸，需了解水鹿的習性，並在飼養管理十分費心，除了飼養環境必須維持乾淨清潔，天候與溫度也會影響鹿的食慾及反芻次數，因水鹿生性較敏感，飼養過程也需避免受到刺激，須付出很大苦心才能出好鹿，雲林養鹿場能拿下好成績，可喜可賀。
中華民國養鹿協會94年起辦理鹿茸重量比賽，鼓勵養鹿農民提升產量，降低飼養成本，吳芳銘也呼籲民眾切勿購買來路不明鹿茸，應認明選購具「國產鹿茸標章」，才有保障，也才能鼓勵鹿農養出優質好鹿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言