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落雷害家電損壞 雲林住戶「望桿興嘆」盼裝避雷針

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣莿桐鄉興貴村興南聚落是當地密集落雷區，許多住戶建築物多年來每逢雷季必遭雷擊，懷疑高壓電桿可能是導電原因之一。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉興貴村興南聚落是當地密集落雷區，許多住戶建築物多年來每逢雷季必遭雷擊，懷疑高壓電桿可能是導電原因之一。記者陳苡葳／攝影

雲林縣莿桐鄉興貴村興南聚落住戶，多年來每逢雷季，電視、電腦等家電無一幸免慘遭落雷擊壞，每次至少要花費20萬元以上修理或更換，住戶質疑「電桿可能導電原因之一」，希望台電加裝避雷針。台電表示，台電電桿架空地線、避雷器等設備專防電擊，今年該區未獲有雷擊造成設備損壞通報，將會派員到場了解，也建議民眾定期巡檢家中接地電阻是否正常，維護生命及財產安全。

莿桐鄉興貴村興南聚落是當地落雷密集區，每年6、7月遇到落雷，建築物常會遭到雷擊，其中林姓住戶最悲情，電視已汰換3部，電信、電視訊號機台不僅常需更換，自家工廠地磅也損壞，甚至工廠內的電腦幾乎付之一炬，少說損失20、30萬元。

林姓住戶表示，最近一次曾預防性避雷，以為拔掉插頭就沒事，沒想到落雷後電器還是壞掉，一看才發現有條網路線未拔，認為肇因可能是住家外的高壓電桿引電惹的禍，於是向縣議員王又民陳情。

王又民表示，該區約有20多戶住戶，部分住戶為防雷擊，自主在住家頂樓裝設避雷針防護，不過村莊道路上有兩支電桿相當高，住戶質疑電桿可能引電因素，希望台電能夠加裝避雷針。

台電雲林區營業處表示，台電電桿上都有架空地線及避電器，透過其避雷功能，防止電擊波及建築體或家電，因此不需再於電桿上加裝避雷針，然而鄉下地方因較空曠，建物遭雷擊的機率較高，住戶多會自備在樓頂高處裝設避雷針，透過避雷針導電到大地。

台電雲林區營業處說，初步查閱，近2年未接獲該地區民眾反映的情事，加上台電輸電設施未有因電擊損壞的通報，應非住家被電擊原因，仍將派員至民眾家中協助量測用戶內線設備接地情形，另提醒民眾，居住地若是位在較常落雷區，除要將插頭拔除，也務必檢視家中電路是否有設接電阻及是否如常運作。

雲林縣莿桐鄉興貴村興南聚落是當地密集落雷區，許多住戶建築物多年來每逢雷季必遭雷擊，其中林姓住戶家中的電視已壞掉3部，電信、電視訊號機台也常需請人來更換。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉興貴村興南聚落是當地密集落雷區，許多住戶建築物多年來每逢雷季必遭雷擊，其中林姓住戶家中的電視已壞掉3部，電信、電視訊號機台也常需請人來更換。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉興貴村興南聚落是當地密集落雷區，許多住戶建築物多年來每逢雷季必遭雷擊，其中林姓住戶家中的電視已壞掉3部，電信、電視訊號機台也常需請人來更換。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉興貴村興南聚落是當地密集落雷區，許多住戶建築物多年來每逢雷季必遭雷擊，其中林姓住戶家中的電視已壞掉3部，電信、電視訊號機台也常需請人來更換。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉興貴村興南聚落住戶盼台電雲林區營業處能在高壓電桿上加裝避雷針，但事實上台電電桿的架空地線及避電器就是專門避雷的功能。記者陳苡葳／攝影
雲林縣莿桐鄉興貴村興南聚落住戶盼台電雲林區營業處能在高壓電桿上加裝避雷針，但事實上台電電桿的架空地線及避電器就是專門避雷的功能。記者陳苡葳／攝影

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