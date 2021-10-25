落雷害家電損壞 雲林住戶「望桿興嘆」盼裝避雷針

雲林縣莿桐鄉興貴村興南聚落住戶，多年來每逢雷季，電視、電腦等家電無一幸免慘遭落雷擊壞，每次至少要花費20萬元以上修理或更換，住戶質疑「電桿可能導電原因之一」，希望台電加裝避雷針。台電表示，台電電桿架空地線、避雷器等設備專防電擊，今年該區未獲有雷擊造成設備損壞通報，將會派員到場了解，也建議民眾定期巡檢家中接地電阻是否正常，維護生命及財產安全。

莿桐鄉興貴村興南聚落是當地落雷密集區，每年6、7月遇到落雷，建築物常會遭到雷擊，其中林姓住戶最悲情，電視已汰換3部，電信、電視訊號機台不僅常需更換，自家工廠地磅也損壞，甚至工廠內的電腦幾乎付之一炬，少說損失20、30萬元。

林姓住戶表示，最近一次曾預防性避雷，以為拔掉插頭就沒事，沒想到落雷後電器還是壞掉，一看才發現有條網路線未拔，認為肇因可能是住家外的高壓電桿引電惹的禍，於是向縣議員王又民陳情。

王又民表示，該區約有20多戶住戶，部分住戶為防雷擊，自主在住家頂樓裝設避雷針防護，不過村莊道路上有兩支電桿相當高，住戶質疑電桿可能引電因素，希望台電能夠加裝避雷針。

台電雲林區營業處表示，台電電桿上都有架空地線及避電器，透過其避雷功能，防止電擊波及建築體或家電，因此不需再於電桿上加裝避雷針，然而鄉下地方因較空曠，建物遭雷擊的機率較高，住戶多會自備在樓頂高處裝設避雷針，透過避雷針導電到大地。