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雲林外傘頂洲南移 縣長張麗善宣布開發風電固砂

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府啟動「外傘頂洲離岸風機設置開發計畫」，縣長張麗善（左四）宣布將在此推動綠電裝置，也望藉此達到固砂效果，縣府今辦計畫說明會，吸引多家能源業者到場諮詢。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府啟動「外傘頂洲離岸風機設置開發計畫」，縣長張麗善（左四）宣布將在此推動綠電裝置，也望藉此達到固砂效果，縣府今辦計畫說明會，吸引多家能源業者到場諮詢。記者陳苡葳／攝影

台灣沿海最大沙洲「外傘頂洲」原位在雲林縣口湖鄉外海，因受沿岸流及東北季風等影響不斷南移，現今位置靠近嘉義縣東石鄉，被稱作「移動的國土」。雲林縣長張麗善今天宣布啟動「外傘頂洲離岸風機設置開發計畫」，將推動綠電裝置，利用閒置土地推能源轉型，也望藉此達到固砂效果，開放業者提出開發構想，將由縣府建設處作為單一窗口提供必要協助。

張麗善指出，目前風電技術已可深入岩盤植樁，若在外傘頂洲發展風電，有助固砂及綠能發展，縣府今天正式啟動招商作業，有意願開發的業者都可提出規畫想法。

張麗善表示，外傘頂洲平均每年往西南方向漂移60至70公尺，因沙洲遭侵蝕，面積從約2000公頃縮小至今約1000公頃，水利署、工業局及航港局等單位編列7.72億元辦理固砂，其目前位置在嘉義東石外海，而行政管轄權仍屬雲林縣。

「讓沙洲變綠洲」張麗善說，目前風力發電技術已能夠打到岩盤，以此技術開發風電可達固砂效果，且沙洲有電後，就能克服水的問題，並可望為當地生態保育、復育及觀光休閒發展帶來加乘效益。

縣府表示，未來綠電需求市場逐漸擴張，因應趨勢，加上縣內產業與地利優勢，目前已有2家專業業者提案諮詢，仍歡迎其他業者提出計畫，與縣府合作發展綠電，詳情可洽詢建設處服務窗口，加速申請開發作業。

龍禧能源工程設備公司對當地開發風電具高度興趣，董事長陳威霖說，外傘頂洲位在國內36個風力發電潛勢區內，目前公司正和嘉義大學合作開發案的可行性評估，對日後發展樂觀其成。

外傘頂洲 張麗善 嘉義 雲林

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