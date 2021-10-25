軍方回饋金運用有雜音 近百居民明南市府陳情

台南市東山區科里里居民不滿每年軍方核撥回饋金都由公所集權，未對營區所在的科里里予以保障額度，明上午9點將動員百人前往市府陳情，要求公所重編回饋金，爭取里民自主決定睦鄰經費用途權利。東山區公所否認「集權」，表示是誤解，將持續溝通。

東山區科里里有軍方彈藥庫、油庫等設施，每年軍方約核撥1400萬元回饋金給東山區，用於敦親睦鄰，科里里長王元正說，按國防部睦鄰經費工作要點規定，應優先補助受影響最大村里。但長年來由公所用在道路工程等硬體建設並將經費均分各里，明顯不公，在地科里里民卻沒有經費使用決定權，居民活動中心老舊不堪，老人沒休閒設施，長輩希望有中餐送餐服務。

王元正指出，高雄內門區及台中市新社區等全國其他軍事基地睦鄰經費作業，都按規定辦理，唯獨東山區由公所集權，未對營區基地所在里給予保障額度，引起里民不滿，要求里長要向市府及國防部爭取。經開會後決定明上午9點到市府陳情，要求東山區公所重新編列回饋金，將睦鄰經費使用決定權還給科里里民。

東山區公所說明，軍方回饋金由公所依市府政策統籌運作已有10餘年，執行多年並無爭端，並非如王元正所言均分各里使用，而是由有需求的里提出計畫，由公所依輕重緩急統籌辦理，而科里里長今年並無提出明年度計畫。

科里里與大客里共用大客活動中心，大客活動中心是東山區公所於縣市合併前爭取建設，是東山區最新活動中心，設備新穎，並無老舊不堪情況。對於居民質疑，公所會持續溝通，希望化解歧見。