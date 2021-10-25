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雲林啟動外傘頂洲風力發電計畫 盼創多贏

中央社 / 雲林縣25日電

雲林縣長張麗善今天宣布啟動外傘頂洲離岸風機設置開發計畫，歡迎具離岸風電經驗廠商參與發展綠能，並藉由設置綠電裝置達到固砂效果，甚至進一步帶動觀光發展，創造多贏。

張麗善今天在記者會致詞時表示，雲林縣日照時間長、風場也很穩定，吸引不少綠能業者進駐雲林沿海，但開發過程常發生抗議或爭執，因此，縣府在尊重民意及保護縣民情況下，提出外傘頂洲離岸風機設置開發計畫。

張麗善指出，希望能充分利用外傘頂洲土地，甚至帶動觀光休閒漁業發展，讓產業、綠能齊頭並進，並解決風力發電設置越來越往村落移動的困境。

張麗善提到，外傘頂洲原位於雲林縣口湖鄉離岸外海，長年受到波浪、沿岸流及東北季風影響，平均每年往西南方向漂移60至70公尺，現今約接近嘉義縣東石鄉外海處，且面積也不斷縮小，被稱為「移動的國土」，為此水利署、工業局及航港局等各中央單位短期需編列至少新台幣7.72億元經費辦理固砂計畫。

張麗善說，外傘頂洲若設置綠電裝置有3大優勢，首先可有效利用外傘頂洲閒置土地發展綠能；其次可藉由設置綠電裝置達到固砂效果，節省公有預算；最後，未來甚至可借由風力發電發展觀光，讓產業、綠能、固砂及生態並存發展。

雲林縣府建設處長李俊興在記者會表示，風力發電效能約太陽光電8倍，外傘頂洲目前也沒有居民且土地產權單一，發展風電具有優勢，縣府會協助業者申請開發資格，若需要環評也會協助。

外傘頂洲 雲林 張麗善

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