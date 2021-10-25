國際醫療暨健康照護展 分享台南防疫力

疫情以來台南市繳出「六都最多零確診天數」、「最少本土個案人數」成績單，衛生局長許以霖在podcast專訪，分享透過篩檢、疫調及疫苗接種，在疫情升溫時及時斬斷傳播鏈的歷程。

為讓各界更加了解台南市醫療量能及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫成效，許以霖在2021台灣國際醫療暨健康照護展接受「克萊兒的展覽異想世界」podcast行動車專訪，分享台南市這段時間以來投入防疫的努力。

許以霖說，回顧5月中旬，一名北部確診個案搭乘自強號列車南下並前往台南市某醫院就診，所幸急診人員機警詢問TOCC後將此個案阻絕於急診外，並將個案進行隔離，才未進一步造成院內感染；為了比疫情更快一步，台南市隨即提升防疫層級，5月19日全國疫情警戒提升至第3級前，就全面查核醫院與護理機構感染管制落實情形，要求醫院業務降載、清零，督導責任醫院成立專責病房，並廣泛運用通訊診療。

同時也召集各區衛生所設立PCR篩檢站，建立社區篩檢能力；檢驗中心也在5月28日通過疾病管制署COVID-19核酸檢驗認可，在分擔醫院篩檢量能的方面扮演舉足輕重角色。

除了17處衛生所篩檢站，台南也安排新化體育公園、南區松柏育樂中心、西拉雅公園等地進行企業快篩、北農、枋山群聚事件、端午連假專案快篩，中秋連假則提供家用快篩試劑給搭乘大眾運輸返回台南的民眾以檢測自身健康情形；並於台南科學園區內設立「南科抗原快篩站」，優先篩檢曾到高風險地區者及雇用外籍移工事業單位，並不定期進行移工宿舍訪查，避免其他縣市電子廠移工確診的事件在台南重演。

許以霖表示，5月至7月間台南陸續出現本土個案，當時為應付日漸攀升確診人數，以「擴大匡列，精準疫調」為目標，將疫調擴展至24小時全天3班制進行，並徵調市府其他局處同仁一起加入疫調；後期則透過實聯名制的配合，匡列過去14天內曾與確診者足跡重疊的潛在接觸者，以免疫情持續擴大。

近期台南的防疫團隊更走進藝術殿堂、文化場館設置疫苗接種站，包含市立圖書館新總館、台南美術館、台江文化中心、奇美博物館、黃金海岸方舟、蕭壠文化園區、許石音樂圖書館，讓市民接種疫苗兼觀賞藝文展覽，緩解焦慮。

隨大台南會展中心開幕將至，2022台灣國際醫療暨健康照護展將由台南市承接辦理，許以霖期望台灣除了穩定疫情，民眾生活如昔，也能讓防疫成為台灣的外交亮點，將台灣製造疫苗、口罩推廣至世界各地，展現台灣防疫力。