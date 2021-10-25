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台南六甲兩萬人口有128醫師 出專書介紹「醫師的故鄉」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市六甲區兩萬餘人口，先後出了128名醫師，公所出專書介紹「醫師的故鄉」。記者周宗禎／翻攝
台南市六甲區兩萬餘人口，先後出了128名醫師，公所出專書介紹「醫師的故鄉」。記者周宗禎／翻攝

台南市許多人認為是「偏鄉」的六甲區人口目前2萬1千多人，區內卻還有泰和、宏仁、姜林內兒科、賴冠維、民生、守德、蓋德、陳耳鼻喉科、甲和、謝婦產科、蔡牙醫、德安牙醫與利宗翰中醫等13間診所；區公所下午表示，正編著「六甲老照片」專書將出版，記載這裡醫生密度可能是全台最高，另公所統計與六甲有淵源的醫師在全台至少128位，人稱「醫師故鄉」其來有自。

流傳六甲民間的歌謠其中一句「若互李仔源看，過溪就好一半」，近半世紀前六甲媽祖廟旁有一位李源醫師，醫術高明且很有愛心。遇到貧窮人家看病常「算便宜」或免費治療、還會把村民積欠帳單燒掉，感人故事鄉里的人至今都十分懷念。

「六甲老照片」專書主編區長陳啓榮表示，書中收錄的老醫師照片是依據民國43年吳銅編著的〈台灣醫師名錄鑑〉書中記載7位，包括鴻源診所李源、昭川診所毛昭川、朝明醫院顏來明、六甲衛生所主任顏石山、松齡醫院陳松齡、慈仁診所涂榮貴及茂鋆診所洪茂鋆。

專書也收集還在服務的顏鴻仁家醫科顏鴻仁、顏純民內小兒内科顏純民、和平診所顏純左、蔡牙醫診所蔡爾翰、台北榮總副院長陳威明、泰和診所蘇莊仁、耕莘醫院新店總院李尚興與永康奇美醫院蘇世斌。

民政局姜淋煌局長表示，六甲區公所能主動尋覓老照片並編印成冊值得肯定，對推廣地方特色與傳承文化有正面助益；也見證地方繁榮興衰，演繹著動人故事，期盼藉老照片收集，捕捉到更多舊社會的生活點滴與樣貌。

台南市六甲區兩萬餘人口，先後出了128名醫師，公所出專書介紹「醫師的故鄉」。記者周宗禎／翻攝
台南市六甲區兩萬餘人口，先後出了128名醫師，公所出專書介紹「醫師的故鄉」。記者周宗禎／翻攝

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