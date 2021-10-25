南科將設大型醫院 繼沙崙醫院後台南最新規畫

台南市衛生局局長許以霖今天在議會答覆議員質詢時表示，市府將在南科特定區內設置醫院，目前已在規畫中，占地4公頃；衛生局則表示，規畫中應該是地區級醫院，以服務南科與周邊日增的人口。南科設立醫院將是繼歸仁沙崙設立醫院後，另一個興建大型醫院計畫。

許以霖上午透露南科將設醫院的訊息，市府都市發展局表示，目前確實有相關規畫，隨著南科發展，目前正在進行周邊A、B、C、D、E、N及O區的都市計畫審議中，預定明年底完成審後，再辦理區段徵收，才可能取得土地，至於醫院要設在哪裡，地點尚未確定。

市議員林志展上午在議會質詢南科設立市立醫院相關問題 ，表示現有周邊醫院包括安南、麻豆新樓、永康奇美及柳營奇美醫院，開車都要30到40分鐘以上，隨著南科三期開發，人口進駐不斷增加，周邊服務設施已顯得不夠，市府是否有在南科增設醫院的計畫。

許以霖答覆表示，衛生局之前針對台南市第3間市立醫院地點進行評估，目前是以在沙崙與成大合作興建醫院為主，但南科也有規畫，將在目前正審議中的7區特定區內。

台南市南關地區一直欠缺大型醫院，在地方積極爭取下，衛生局展開地點評估，而行政院長蘇貞昌在年初南下沙崙綠能科學城視察時，則公開表示將與成大合作開闢健康醫療照護產業園區，其中也有醫院的規畫。

成大上周剛進行位在東區的老人醫院動土典禮，今天表示，針對沙崙設立醫院部分，將由中央規畫，成大尚未接到進一步的指示，目前也還沒有細部計畫；都發局則表示，未來沙崙醫院如果設在高鐵特定區內，因為土地已完成區段徵收，相關作業期程可能會比較快。

至於南科醫院，都發局表示，目前7區特定區的都計審議仍在台南市都審會中進行，預計年底完成，之後將再送中央審議，最快也要明年底才有可能完成，再展開區段徵收，至於未來醫院地點，可能要由衛生局再行規畫。

南科目前的從業人員大約有8萬人，隨著開發區域逐漸擴大，帶動周邊的房地產，包括新市、善化及安定等區的進駐人口都增加，但目前只有由奇美醫院經營的南科診所，醫療量能不足。

都發局表示，南科特定區的Ａ至Ｅ、Ｎ、Ｏ七區計畫面積約430公頃，因南科園區產業用地不足，未來除可配合園區產業需求，還可提供一般生活機能畫設住宅區、商業區，引進旅館、餐飲、商場、購物中心、商務中心等。