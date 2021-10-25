到嘉義縣用農遊券 消費滿千贈百元商品

嘉義縣政府整合縣內店家及農會，即日起至明年4月底推出農遊券消費滿1000元再贈100元以上商品活動，希望吸引抽中農遊券民眾到嘉義縣消費，擴大振興五倍券效益。

嘉義縣政府今天發布新聞指出，農業委員會搭配五倍券加碼推出面額新台幣888元農遊券，抽中農遊券的民眾到嘉義縣指定商家消費，滿1000再贈100元以上商品。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣農特產豐富，縣府也建立農業共同品牌「嘉義優鮮」，挑選嘉義縣優質、新鮮且安全的農特產品，包括阿里山高山茶、東石鮮蚵等供消費者選擇，歡迎大家拿著五倍券、農遊券來採購。

翁章梁說，農遊券抵用項目包含合作業者營業場域內的門票、各項農業體驗（含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程）活動、農漁特產品或伴手禮等。

嘉義縣農業處指出，可使用農遊券的店家、農會及嘉義縣農漁畜產品品項，可參考「農遊888」網址https://www.chiayum.com.tw/888/index.html。