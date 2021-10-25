助公寓大廈成立管委會 台南恢復諮詢櫃台服務

台南市政府工務局輔導公寓大廈成立管理委員會，將自明天起恢復已停辦半年的諮詢櫃台服務，由專業人員從法規面與實務面提供民眾所需資訊，協助健全社區管理與解決紛爭。

台南市政府工務局今天發布新聞稿指出，台南市公寓大廈增加快速，相關糾紛事件也隨之增多，為輔助各公寓大廈成立管委會推出的諮詢櫃台服務，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響已停辦半年，將從明天起恢復。

工務局指出，分別每週二、四下午於永華市政中心設置諮詢櫃台，民治市政中心則採預約諮詢時間方式服務，凡於民國84年6月28日公寓大廈管理條例公布前，領得使用執照而尚未成立管理組織的7層以上公寓大廈，都可免費接受輔導召開區分所有權人會議、成立管理組織。

工務局指出，台南市公寓大廈成立管理委員會並完成組織報備程序，除可參加優良公寓大廈評選活動外，還可申請公寓大廈無障礙設施改善補助，以提升公寓大廈安全，透過管理委員會營運也健全社區管理。