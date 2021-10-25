台南氣溫驟降 農業局籲畜牧業強化保溫防疫
近日來日夜溫差大，易造成動物緊迫、免疫力降低，為避免可能疫情發生，台南市政府農業局呼籲豬農加強各項防寒措施及保溫工作，降低豬隻染病風險避免造成損失。
動保處呼籲，逢氣溫驟降，家畜飼養業者更需強化動物防寒措施及保溫工作，嚴防豬流行性下痢、豬生殖與呼吸道綜合症及豬環狀病毒感染症等疫病發生。
養豬戶務必加強畜舍內各項保溫及防疫措施，包括哺乳舍應加強使用保溫燈等加熱設備、保持畜舍乾燥、畜舍帆布破洞應立即修補慎防賊風。
而防疫期間與親朋好友互動時，須加強牧場門禁管理、畜舍出入口放置腳踏消毒槽加強雨鞋消毒並按時填寫畜牧場衛生管理紀錄簿等。唯有強化畜牧場內各項生物安全措施，才能降低疾病侵襲機率。
農業局長李建裕表示，南市目前約有600場養豬場，在養量約60萬頭，約占全國飼養量10%，當前國際間豬隻重大疫病威脅不斷，除非洲豬瘟，豬隻口蹄疫及傳統豬瘟等疫病仍在部分國家零星發生，持續有效阻擋疫病入侵，是目前推動防疫工作一大重點，
農業局動物防疫保護處長吳名彬表示，為防範傳統豬瘟與口蹄疫等重大疫病發生，今年1至9月已執行養豬場血清學採樣監測工作累計130場次，肉品市場隨機抽驗採檢累計2564頭次，檢驗結果均為正常。
在豬瘟清除工作，上半年度16場養豬場哨兵豬群，豬瘟抗體檢測結果均為陰性，將持續配合農委會執行豬瘟清除(哨兵豬)計畫，期豬瘟在2023年順利拔針。
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