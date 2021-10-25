台灣文學館與歷史博物館升格 立委期許續擔重任

台南市籍民進黨立法委員林宜瑾今天邀集文化部常務次長李連權等人前往台南，考察國立台灣文學館及台灣歷史博物館升格為三級機構後的運作狀況，並期望兩館持續推廣台灣文史。

立法院教育文化委員會召集委員的林宜瑾今天與李連權等人先後前往國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館，了解升格後的辦理情況。台文館長蘇碩斌與台史館長張隆志偕同出席。

林宜瑾表示，立法院教育及文化委員會與司法及法制委員會，4月聯席審查國立台灣歷史博物館組織法草案、國立台灣文學館組織法草案，並於5月份的院會三讀通過，讓這兩大機構順利升格為三級機構。

她說，台灣文學館與台灣歷史博物館為攸關歷史與文學保存、研究的重要機構，長期以來承擔台灣文史推廣的關鍵工作，如今順利升格不僅是台南之福，也是台灣之福。

林宜瑾指出，升格代表編制和資源更加豐富，台灣文學館的修復與文物徵集能力就能一併升級，進一步留住專業人才、提高研究量能；而台灣歷史博物館則應肩負起為史學領域培育人才、強化研究量能的重擔，讓博物館營運成果更上一層樓。