議員問「最近被AI換臉？」 黃偉哲承諾不會市長換議長

台南市長黃偉哲被AI換臉？！台南市議員呂維胤今天在市政總質詢時，詢問黃最近有沒有被AI換臉，因為到處都在傳說黃與議長郭信良私下商量「市長換議長」一事，黃偉哲答覆「這牽涉到所有議員的權利，我沒有權利這樣做」，過去不會這麼做、未來也不會。

縣市首長與議員明年底選舉，黃偉哲目前積極爭取連任，政壇傳出黃之前與郭信良私下協商市長換議長一事，即黃支持郭選議長，郭即放棄以無黨籍身分參選市長，但黃與郭兩人都否認有這項協商。

最近網紅小玉眅售以AI技術換臉的謎片，引發輿論嘩然，呂維胤上午在議場上質詢黃偉哲，詢問「市長最近是否有被AI換臉」，黃答覆「應該沒有」，呂維胤表示，既然沒有被換臉，為何最近到處都聽說市長與議長在商量交換事宜，黃則否認表示「媒體上有這樣傳聞，但私下並沒有這樣做」，呂維胤要求黃未來即使對方要商量也不要答應。

黃偉哲表示，身為民進黨員有其義務，不會這樣做，而且也沒有立場，因為牽涉到所有議員的權利，無權這麼做，呂則要求黃要重視黨的紀律，「以大局、理想及價值為重」。