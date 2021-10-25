外來樹種像惡徒入侵海岸林地 雲林師生發起護林運動

雲林沿海地區的林地原就不多，卻遭外來樹種入侵嚴重，專家擔心原生樹種遭排擠，將來海岸恐見不到原生林地，林務局今天與四湖鄉村民、國小學童合力為保安林地「保安」，砍除外來種植物，並栽種水筆仔、紅海欖等原生樹種，維護海岸生態。

經林務單位調查發現，國內海岸林地外來樹種入侵嚴重，最近發起護林運動，四湖鄉建陽國小師生和萡東社區響應，今天動員數十人帶著小圓鍬、提著水桶，一起到南投林管處精心規畫復育的三條崙保安林植栽區，動手砍除巴西胡椒木等外來樹種，為林地「除害」，再栽種海岸原生樹苗，維護原生植物的「生存權」。

嘉義大學森林暨自然資源學系教授何坤益說，巴西胡椒木及銀合歡是外來強勢物種，透過鳥類昆蟲傳播入侵國內林地，已嚴重排擠原生樹種的生存，若不趕緊處理，將來恐會「乞丐趕廟公」，海岸林帶將會只剩下這兩個樹種，危害台灣原有多樣生態，師生居民主動發起保護林相，令人感動。

南投林管處林政課長吳金霞也說，萡東社區的志工經長期監測調查，發現保安林外來入侵的巴西胡椒木及銀合歡幾乎佔據整個林地，唯有強勢清理再重新種植耐水與耐鹽的原生植物，方可修復並保住原有的保安林貌，村民護林行動深具意義。