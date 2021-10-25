聽新聞
test
0:00 / 0:00
貧困單親爸帶5名子女蝸居貨櫃 善種子義工為他們蓋新房
嘉義縣偏鄉六腳鄉雙涵村42歲陳姓男子與妻子離異，獨自養育2男3女共5名子女，長子就讀私立大專，餘4名子女分別讀小學及公立托兒所，靠打零工及中低收入戶救助金為生，全家大小6人，蝸居在4坪大承租空地上的破舊貨櫃裡面，長子出外求學租屋半工半讀，孩子們沒睡過真正的床，生活非常克難清苦。
台灣善種子義工團獲報，派人實地訪視，決定在貨櫃屋空地為他們蓋新房子，圓孩子住新家的夢想，義工團11月13、14日要號召百位義工，對外募集79萬元善款，為孩子們蓋安全堅固、樸實溫馨的家。
善種子義工團請大家有錢出錢、有力出力，來當孩子們的貴人，善心人士捐的一分一毫，都將成為一磚一瓦，蓋在偏鄉六腳鄉這個需要愛的家。詳細捐款內容及帳號可上臉書「台灣善種子義工團」 查看。
陳男說，與妻子離異獨自帶子女，租地用貨櫃當家，和長子到處打工賺錢養家，感謝善種子義工團幫忙蓋新房。雙涵村長陳鶴松表示，陳男家道中落，單親帶子女很辛苦，只靠打零工及中低收入救助金生活，子女都孝順懂事。
義工團說，單親爸每天努力在工地打拼，靠勞力養家活口，無法給孩子舒適的家，父兼母職的他，非常疼愛孩子，家庭充滿歡笑與幸福，10歲大女兒和8歲二女兒，活潑開朗，都是小學的模範學生，課業名列前茅，放學後還操持家務，煮飯洗衣照顧弟妹，乖巧懂事，義工團接獲通報審查後決定伸援手，幫他們蓋可以遮風避雨、安身立命的家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言