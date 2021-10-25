府城客家元年開幕 系列活動推文化傳承

台南市政府今天在永華市政中心舉辦「府城客家元年」開幕記者會，行政院客家委員會主委楊長鎮出席致詞時表示，台南是客家人的新故鄉，希望中央與地方一起努力傳承語言和文化。

記者會中安排紙風車劇團演出戲劇「諸葛四郎」片段開場，並由楊長鎮與台南市長黃偉哲共同揭開「府城客家元年、秋冬好客登場」對聯，宣告系列活動正式展開。

黃偉哲致詞時表示，今年是台南市客家事務委員會元年，希望藉由兒童戲劇、客家行動節、南客老故事藝術展等系列活動，注入多元、精緻及全面的元素，讓台南因客家而更豐富多元。

他說，台南再過幾年就要慶祝建城400年，客家族群在這400年與其他族群一樣扮演重要角色，而台南沒有以客家為主的大行政區，多為分散聚落，因此希望客家文化可在各社區角落保留、發揚，繼續在台南市彰顯。

楊長鎮表示，台南市的客家人口比例約5.4%，在六都中的比例是最低的，人數約10萬餘人，但黃偉哲仍有決心設立客家事務委員會，如此一來，六都全部都已設有客家事務專責單位。

他說，台南的客家族群多是從其他縣市移居，大家在新的故鄉有決心把語言和文化繼續傳承下去，行政院客委會自然全力支持，配合府城客家元年，今年六都中獲行政院客委會經常門補助最多的就是台南，希望協助台南市客家事務委員會成立後推動事務的第一步，並在往後繼續合作努力。

台南市客家事務委員會指出，府城客家元年系列活動首場演出為紙風車劇團29日晚間在永華市政中心西拉雅廣場登台，帶來以客語、國語雙聲帶交錯演出的「諸葛四郎」，不懂客語的民眾也能欣賞。接下來還有11月27日台南客家行動節、12月4日南客老故事展、12月27日紙探索客家等活動。