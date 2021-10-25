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嘉義科園區選址宣布前炒地皮? 嘉縣議員質詢地價漲

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
行政院長蘇貞昌9月5日宣布，在台糖太保農場設嘉義科學園區，議員李國勝(右)上午質詢疑有人在未宣布定案前，就在太保農場周邊炒地皮，造成地價上漲。記者魯永明／翻攝
行政院長蘇貞昌9月5日宣布，在台糖太保農場設嘉義科學園區，議員李國勝(右)上午質詢疑有人在未宣布定案前，就在太保農場周邊炒地皮，造成地價上漲。記者魯永明／翻攝

行政院長蘇貞昌9月5日宣布，在台糖太保農場設嘉義科學園區，議員李國勝上午質詢疑有人在未宣布定案前，就在太保農場周邊炒地皮，造成地價上漲；議員黃鉦凱要求科園區帶來外溢效應，帶動周邊老人比例最高的六腳鄉發展。

李國勝質問縣長翁章梁，提報多少預定地做科園區選址？翁說，有太保二處、義竹及馬稠後等共4處台糖農場，李國勝質疑，為何蘇貞昌未宣布前，太保農場周邊就有人炒地皮，農地每坪由3萬元漲到4萬5千元，宣布後再漲到6萬元，讓人起疑。

李國勝質問科園區引進產業、何時招商營運、產值及就業人口？議員黃鉦凱說，六腳鄉全縣老人比例最高，科園區設置如何帶給六腳發展？科園區要帶來外溢效應。

翁章梁說，故宮南院將建國寶館，周邊又有科園區，大家看好當地發展潛力，科園區是台糖地，地價上漲是不動產市場機制，科園區計畫引進智慧農業、智慧載具及精準健康等三大產業，未來六腳農產品可提供科園區員工食用，科園區也會帶來就業，他要求經發處預做規畫；經發處長江振瑋說，科園區明年7月招商，2025年設廠營運，產值每年380億元，就業人口5700人。

縣府地政處說，依太保近5年實價登錄趨勢分析，住宅區土地上半年成交77件，平均成交每坪6.83萬元，較去年上漲6200元，漲幅9.98%；近5年每坪上漲1.39萬元，漲幅25. 56%。擴大縣治都計區，故宮南院以東、故宮大道以南、高鐵站以西未發布細部計畫住宅區（現況維持農業使用），今年土地平均成交價每坪3萬至3.2萬元，近5年每坪上漲約7000元，漲幅近30.43%。

行政院長蘇貞昌9月5日宣布，在台糖太保農場設嘉義科學園區，議員黃鉦凱上午質詢，要求科園區帶來外溢效應，帶動周邊老人比例最高的六腳鄉發展。記者魯永明／翻攝
行政院長蘇貞昌9月5日宣布，在台糖太保農場設嘉義科學園區，議員黃鉦凱上午質詢，要求科園區帶來外溢效應，帶動周邊老人比例最高的六腳鄉發展。記者魯永明／翻攝

故宮南院 翁章梁 蘇貞昌

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