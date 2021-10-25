疫情緩恢復辦桌又碰上物價飆 年輕總舖師嘆珍惜眼前

新冠肺炎防疫三級期間，衝擊外燴廚師生計，讓獲選台灣之光百業達人「行動外燴達人」的嘉義縣年輕總舖師「阿翰師」林塏翰，收入瞬間歸零，他剛當新手爸爸，有2名小孩，負擔沉重，疫情降溫，恢復辦桌，又碰上物價油價飆漲，成本增加吃不消，他轉念正向樂觀說，「有工作，多與少都做，珍惜眼前把握未來，忙碌的日子真好！」

林塏翰說，婚宴、廟會外燴恢復，但時機不好，客人預算大大縮減，桌數也減少了許多，物價上漲海鮮青菜也漲價，運費汽油也漲，大家從早做到晚很辛苦！薄利多銷，大家出門有工作有收入，何樂不為，「我歡喜甘願。」

防疫三級期間，他做外帶拿手招牌魚翅羹，生意好，不忘助人做公益，捐給防疫辛勞消防弟兄；嘉縣水上救生協會理事長呂文正說，「阿翰師」防疫三級期間，完全沒訂單，但他仍自掏腰包購買食材，親自烹煮將營養有愛心的魚翅羹送給消防弟兄，還免費提供外燴水冷扇給警方。

林塏翰說，已經倒貼4個月，終於聽到如期舉辦婚禮，好久沒辦超過30桌婚禮，防疫三級時，外燴訂單全部取消或延期，為了生計，只好辦貸款、做外帶，雖然政府有紓困救助，但他說，「打疫苗恢復正常生活最重要」。