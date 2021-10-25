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台南小型養豬場優惠退場 明年1月底前截止申請

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市小型養豬場優惠退場 ，明年1月底前截止申請。記者謝進盛／攝影
台南市小型養豬場優惠退場 ，明年1月底前截止申請。記者謝進盛／攝影

為降低非洲豬瘟在台發生潛在風險，台南市政府農業局配合中央推動小型養豬場優惠退場措施，針對200頭以下登記在案養豬場，提供相關拆除費用補貼，即日起至明年1月底前受理養豬戶申請。

農業局說，農委會已公布「小型養豬（戶）場退場補助」相關規範及流程，農業局日前已辦理「199頭（含）以下養豬場申辦退場補助說明會」，向南市各區公所說明補助原則，鼓勵養豬場在明年1月31日前，向轄區區公所踴躍提出申請。

農業局長李建裕表示，該說明會，主要針對本年度「小型養豬（戶）場退場補助」規範及流程進行說明，辦理對象為登記在案且飼養199 頭（含）以下的毛豬場，或今年5月底調查有在養事實且土地合法使用的飼養199 頭（含）以下毛豬場；目前統計南市有230餘場符合申請資格。

農業局指出，小型養豬場退場自即日起至1明年1月31日受理申請，主要補助項目包含畜舍拆除、廢水處理設施拆除、拆除後廢棄物清除及退場獎勵金等費用補貼，依照面積、體積及用地或建物合法與否而異，最高補助總金額共930萬元，鼓勵符合資格養豬場業者，可先至區公所了解補助詳情，並踴躍提出。

台南市長黃偉哲表示，南市為全國第四大養豬重鎮，有584場養豬場，在養頭數約58萬頭，全國佔比10.54 %，市府會保障養豬場安全，維持產銷供應鏈穩定。

養豬場 台南 非洲豬瘟

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