台南將軍吼音樂節吸40萬人次 壓軸焰火照耀夜空

台南將軍吼音樂節今晚持續在將軍漁港開唱，晚上8點多閉幕還加碼6分多鐘焰火秀，吸引逾14萬人次線上觀看，璀璨水色照耀夜空，兩天估計吸引逾40萬人次線上觀看或現場聆聽，民眾high翻天。

邁入第十年的將軍吼音樂節，繼昨天「搖滾派對漁村狂歡夜」讓將軍漁港越夜越嗨，今演唱會主題為「漁村海風文青音樂會」，以抒情、文青等曲風，搭配漁港黃昏美景，讓將軍吼越夜越美麗。下午就吸引不少攝影愛好者於周邊賞景點以腳架卡位。

演唱會下午5點展開，防疫採實名限量3500人入場，由歌后閻弈格、潘君倫、顏佑庭、壞特、黃奕儒、吳卓源等人接力演唱，人氣創作金曲歌后魏如萱壓軸，台下鄉親陶醉在不同曲風中欲罷不能，入夜眾人頂著20來度宜人海風大呼過癮。

市府觀旅局晚上7點半也宣布，包含舞台區及周邊觀賞區域逾6000人次，7個線上直播觀看人數超過20萬人次，活動連續兩天逾40萬人次參與，民眾齊聚濱海High翻將軍漁港。

晚上8時由台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、雲頂遊輪集團副總裁劉曉寧、市議員陳昆和、周奕齊等人與現場民眾倒數，民眾屏息以待，每個人都拿起手機或相機轉向漁港方向準備拍下煙火綻放的瞬間。在市長黃偉哲宣布明年再來，與會民眾才依依不捨離開。

今年焰火秀以「希望之光」為主題，分為「對抗疫情、抗疫過程、抗疫艱辛、穩定疫情」等四個章節，使用1996年亞特蘭大奧運主題曲，由已故國寶級吟唱大師臺灣阿美族的郭英男爺爺與其妻郭秀珠奶奶的高吭合聲－原住民族音樂Elders Drinking Song《老人飲酒歌》，璀璨焰火施放時現場觀賞民眾驚呼連連，連番高潮尖叫中為音樂節活動畫下句點。