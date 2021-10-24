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雲林膨鼠森林公園改造中 串接醫療、文教打造友善路網

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林膨鼠森林公園預定今年底以全新之姿亮相，屆時將有新設的遊客中心提供旅客導覽及諮詢服務。記者陳苡葳／翻攝
雲林膨鼠森林公園預定今年底以全新之姿亮相，屆時將有新設的遊客中心提供旅客導覽及諮詢服務。記者陳苡葳／翻攝

雲林斗六市環保運動公園即將打造成雲林新地標「膨鼠森林公園」，市長林聖爵今天表示，該公園占地7.9公頃，有溜冰場、草皮區及步道等，樹木群聚、綠意盎然，加上對面另有一座人文公園，已是親子假日休閒的首要場所，也是舉辦活動的主場地。為了優化環境，公所向中央爭取近2億元經費，分4期施作公園及周邊改善工程，預計明年5月全數完工。

環保運動公園於1993年建造，保留大片樹木和綠地，斗六市公所去年在此舉辦假日人文市集及音樂活動，吸引親子到訪同樂，然而受限空間使用範圍及硬體設施不足，市公所再投入經費將公園升級為「膨鼠森林公園」，完備軟硬體設施。

林聖爵說，新公園改造重點包括新設遊客中心、電子智慧導覽服務，建造露臺、廣場及市集、休憩等區域，此外也引進遊具，結合松鼠地景生態教育，增加親子遊憩亮點，並提供全齡化及友善無障礙活動空間。

林聖爵表示，該公園因樹木林立，有許多松鼠穿梭其中，因此新公園完工後將命名為「膨鼠」，好記又可愛俏皮，盼打造成雲林最具特色的公園，預定年底率先完工。

林聖爵指出，未來新公園入口處會有「膨鼠ㄟ岫」（松鼠的巢）意象，除讓親子近距離觀察松鼠生活，入內在膨鼠森林市集大道，還可挖掘雲林特產，音樂草原廣場則將邀請藝人登台表演，打造「公園就是文藝森林」的概念公園。

林聖爵說，外部人行步道是此次施工重點之一，未來完工後串聯大學路、府文路等，與鄰近的人文公園、台大雲林分院、文化觀光處形成友善步行路網，加上周邊公家單位多，可大幅提升行人友善環境，另也規畫汽、機車停車格，提供民眾充裕停車空間，預計明年4月完工。

雲林縣斗六市環保運動公園即將打造成雲林新地標「膨鼠森林公園」，外部人行步道本月初開始施工，預計明年4月完工，串聯大學路、府文路等，與鄰近的人文公園、台大雲林分院、文化觀光處形成友善步行路網。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗六市環保運動公園即將打造成雲林新地標「膨鼠森林公園」，外部人行步道本月初開始施工，預計明年4月完工，串聯大學路、府文路等，與鄰近的人文公園、台大雲林分院、文化觀光處形成友善步行路網。記者陳苡葳／攝影
雲林膨鼠森林公園預定年底完工，將延續市集及音樂活動吸引遊憩人潮。記者陳苡葳／翻攝
雲林膨鼠森林公園預定年底完工，將延續市集及音樂活動吸引遊憩人潮。記者陳苡葳／翻攝
雲林膨鼠森林公園的天幕舞台已經搭建完成。記者陳苡葳／攝影
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