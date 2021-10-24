雲林膨鼠森林公園改造中 串接醫療、文教打造友善路網

雲林縣斗六市環保運動公園即將打造成雲林新地標「膨鼠森林公園」，市長林聖爵今天表示，該公園占地7.9公頃，有溜冰場、草皮區及步道等，樹木群聚、綠意盎然，加上對面另有一座人文公園，已是親子假日休閒的首要場所，也是舉辦活動的主場地。為了優化環境，公所向中央爭取近2億元經費，分4期施作公園及周邊改善工程，預計明年5月全數完工。

環保運動公園於1993年建造，保留大片樹木和綠地，斗六市公所去年在此舉辦假日人文市集及音樂活動，吸引親子到訪同樂，然而受限空間使用範圍及硬體設施不足，市公所再投入經費將公園升級為「膨鼠森林公園」，完備軟硬體設施。

林聖爵說，新公園改造重點包括新設遊客中心、電子智慧導覽服務，建造露臺、廣場及市集、休憩等區域，此外也引進遊具，結合松鼠地景生態教育，增加親子遊憩亮點，並提供全齡化及友善無障礙活動空間。

林聖爵表示，該公園因樹木林立，有許多松鼠穿梭其中，因此新公園完工後將命名為「膨鼠」，好記又可愛俏皮，盼打造成雲林最具特色的公園，預定年底率先完工。

林聖爵指出，未來新公園入口處會有「膨鼠ㄟ岫」（松鼠的巢）意象，除讓親子近距離觀察松鼠生活，入內在膨鼠森林市集大道，還可挖掘雲林特產，音樂草原廣場則將邀請藝人登台表演，打造「公園就是文藝森林」的概念公園。