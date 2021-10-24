新人參加聯合婚禮先上課 台南市府說明會提供諮詢服務

台南市政府民政局昨在安平區公所為11月6日的聯合婚禮舉辦新人說明會，針對聯婚當天活動流程逐一講解，同時提供新人完善婚禮相關資訊及諮詢服務，並邀請家庭教育中心講解婚姻與性平相關知識，準新人們直呼「好受用」!

民政局長姜淋煌說，黃偉哲市長上任後致力打造台南成為安居樂業的幸福城市，並透過南科台南園區及沙崙智慧綠能科學城的建構，帶動產業發展，提升全市產值與薪資水平，吸引有意結婚的民眾安居台南生兒育女。

他表示，為營造聯合婚禮幸福感，民政局在婚禮當天特別準備了六樣優質好禮，還有驚喜摸彩活動，包含頭獎65吋液晶電視及總價值5萬元的現金禮券。

另外，好康還有從說明會一直到活動當日，免費開放新人參觀台南市各古蹟景點及園區，於指定景點如南美館、水道博物館等，提供聯合婚禮的新人們免費拍攝婚紗照，並贈送每對新人6張好康券，鼓勵新人藉機帶著親朋好友暢遊台南，留下美好回憶。