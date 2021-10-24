進攻疫後商機 來雲林虎尾買東西「200送100」還能抽獎

疫後商機浮現，雲林縣虎尾魅力商圈趁勢搶攻五倍券好時機，與經濟部中小企業處合作，策略聯盟商圈31家業者推出「招財虎玩數位」限量加碼活動，民眾使用「招財虎尾LINE@線上平台」消費滿200元加碼100元，另能參加摸彩抽大獎；商圈理事長程素鳯說，優惠方案舉行至11月15日，可望帶動整體業績，振興一波地方經濟。

程素鳳表示，今年5月中疫情升溫的3級警戒，對商圈業者衝擊不小，人不來消費，食衣住行育樂都受影響，去年生意下滑約4、5成，今年更跌至6、7成，大家只能靠轉念苦撐，幸疫情好轉，9月下旬人潮終於回溫。

程素鳳說，民眾參加「招財虎玩數位，振興好康攏底加」加碼活動，至31家指定店家使用五倍券或電子支付首度消費滿200元就可獲100元紅利點數，可用在下次消費折抵現金，每人回饋1次，限額1776人，單筆滿額另有抽IPAD、SWITCH等大獎資格，此外還可享受各店推出的獨家優惠，一舉數得。

程素鳳指出，此平台特色「隨訂、隨付、隨取」，消費者只要輸入電話、姓名加入會員，就可在平台上瀏覽產品頁面，完成快速購物或預定，另也有店家網站連結，資訊清楚透明，不僅便民，業者也無需支付平台手續費或上架費，雙方都受惠。