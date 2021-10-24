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新港青農自栽可生食玉米 陳明文咬一口直呼好甜
嘉義縣新港鄉農會今上午在鐵路公園舉辦米糧文化節，行銷米穀加工製品也慶祝農民節，20餘攤位賣力吆喝表演團體勁歌熱舞，吸引許多鄉親駐足圍觀，新港農會希望藉此機會推廣在地農產，更有青農將此次義賣所得捐贈育幼院，望能拋磚引玉，促進社會和諧。
新港鄉農會總幹事林雅欣說，以往米糧節辦在農會內，限於農會成員參加，此次辦在鐵道公園，結合產銷班和家政班成員，準備表演、趣味競賽、有獎徵答及抽獎等精彩活動，讓民眾對新港鄉好吃的米糧有進一步認識，也加強推廣新港優質農產品，如空心菜、甜椒或洋桔梗等。
嘉義縣長翁章梁說，新港鄉農會是嘉義農會界的模範生，農委會民國108年起透過幸福農村推動工作，整合農村相關輔導資源，辦理幸福農村金推獎選拔，新港鄉榮獲第一屆幸福農村金推獎，縣府將持續支持新港鄉農會及在地農業的發展，將嘉義縣的農業金字品牌推向全國。
立委陳明文也到場力挺農民，品嘗在地青農李清源生產的玉米後，驚訝地發現玉米居然可以生食，讓他直呼「真的好甜，非常好吃」；他說，新港是米糧之鄉，新港的米是全台灣最好的，新港在地農民認真打拚才有今天的成果，呼籲全國的好朋友，用五倍券到新港來買最好的米、最好的農產品，一起幫忙農民。
李清源種植玉米有成，參加此次米糧節活動，將獲利7千元捐贈六腳鄉蒜頭育幼院「安仁家園」，他說，農民無論露天種植或溫室栽培，都是靠土地給予養分，此次回饋社會，希望能拋磚引玉，讓這個社會更美好。
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