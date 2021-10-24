快訊

規模6.5該地30年最大！ 氣象局：未來3天恐有規模4餘震

【刪Q之後】趁勝追擊「清昶」？ 國民黨認有四大隱憂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新港青農自栽可生食玉米 陳明文咬一口直呼好甜

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
立委陳明文（中）今早參加嘉義縣新港鄉農會舉辦的新港好米糧活動，品嘗在地青農李清源（右）種植的玉米，直呼「真的好甜、好好吃」。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文（中）今早參加嘉義縣新港鄉農會舉辦的新港好米糧活動，品嘗在地青農李清源（右）種植的玉米，直呼「真的好甜、好好吃」。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣新港鄉農會今上午在鐵路公園舉辦米糧文化節，行銷米穀加工製品也慶祝農民節，20餘攤位賣力吆喝表演團體勁歌熱舞，吸引許多鄉親駐足圍觀，新港農會希望藉此機會推廣在地農產，更有青農將此次義賣所得捐贈育幼院，望能拋磚引玉，促進社會和諧。

新港鄉農會總幹事林雅欣說，以往米糧節辦在農會內，限於農會成員參加，此次辦在鐵道公園，結合產銷班和家政班成員，準備表演、趣味競賽、有獎徵答及抽獎等精彩活動，讓民眾對新港鄉好吃的米糧有進一步認識，也加強推廣新港優質農產品，如空心菜、甜椒或洋桔梗等。

嘉義縣長翁章梁說，新港鄉農會是嘉義農會界的模範生，農委會民國108年起透過幸福農村推動工作，整合農村相關輔導資源，辦理幸福農村金推獎選拔，新港鄉榮獲第一屆幸福農村金推獎，縣府將持續支持新港鄉農會及在地農業的發展，將嘉義縣的農業金字品牌推向全國。

立委陳明文也到場力挺農民，品嘗在地青農李清源生產的玉米後，驚訝地發現玉米居然可以生食，讓他直呼「真的好甜，非常好吃」；他說，新港是米糧之鄉，新港的米是全台灣最好的，新港在地農民認真打拚才有今天的成果，呼籲全國的好朋友，用五倍券到新港來買最好的米、最好的農產品，一起幫忙農民。

李清源種植玉米有成，參加此次米糧節活動，將獲利7千元捐贈六腳鄉蒜頭育幼院「安仁家園」，他說，農民無論露天種植或溫室栽培，都是靠土地給予養分，此次回饋社會，希望能拋磚引玉，讓這個社會更美好。

嘉義縣新港鄉農會今天上午舉辦好米糧文化節，結合產銷和家政班，設立20餘攤位，並利用有獎徵答和抽獎等活動，讓民眾認識新港在地優良作物。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港鄉農會今天上午舉辦好米糧文化節，結合產銷和家政班，設立20餘攤位，並利用有獎徵答和抽獎等活動，讓民眾認識新港在地優良作物。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港鄉農會今天上午舉辦好米糧文化節，結合產銷和家政班，設立20餘攤位，並利用有獎徵答和抽獎等活動，讓民眾認識新港在地優良作物。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港鄉農會今天上午舉辦好米糧文化節，結合產銷和家政班，設立20餘攤位，並利用有獎徵答和抽獎等活動，讓民眾認識新港在地優良作物。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文（中）今早參加嘉義縣新港鄉農會舉辦的新港好米糧活動，品嘗在地青農李清源（右）種植的玉米，直呼「真的好甜、好好吃」。記者莊祖銘／攝影
立委陳明文（中）今早參加嘉義縣新港鄉農會舉辦的新港好米糧活動，品嘗在地青農李清源（右）種植的玉米，直呼「真的好甜、好好吃」。記者莊祖銘／攝影

農會 農民 嘉義

延伸閱讀

陳明文：高鐵宜蘭設址若一個月還在吵 王國材下台

相關新聞

新港青農自栽可生食玉米 陳明文咬一口直呼好甜

嘉義縣新港鄉農會今上午在鐵路公園舉辦米糧文化節，行銷米穀加工製品也慶祝農民節，20餘攤位賣力吆喝表演團體勁歌熱舞，吸引許...

機電公司董座熱心公益 今再捐百萬休旅給教育基金會

恆青機電公司捐贈嘉義縣若竹兒教育基金會161萬元休旅車，今天上午捐贈儀式由雙方董事長出席，並由縣長翁章梁見證。恆青機電董...

「方便」不再傷神 新營長勝營區園區增設廁所

廣達11公頃餘的台南市新營長勝營區市地重畫園區，去年開放使用迅速成為地方新興遊憩好去處，不過因缺乏廁所，讓遊客相當不便，...

雲林攜台塑 文蛤節展成果

台塑推動友善農業，與大學合作輔導農民無毒耕作，昨天更與雲林區漁會合辦文蛤節，展示各種農產成果，並請專家評比文蛤，近年文蛤...

交通宣導 阿里山國鄒語雙聲道

疫情趨緩，嘉義縣山區遊客漸增，為防制交通事故，阿里山鄉里佳派出所與鄒族長老合作，利用廣播系統分別以國語和鄒族語宣導交通安...

推廣母語 黃敏惠客家燈籠祈福

嘉義市長黃敏惠昨天參加母語推廣及客家文化活動，強調母語代表文化延續，孩子學母語、文化從教育做起，從美麗母語看到文學之美；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。