機電公司董座熱心公益 今再捐百萬休旅給教育基金會

恆青機電公司捐贈嘉義縣若竹兒教育基金會161萬元休旅車，今天上午捐贈儀式由雙方董事長出席，並由縣長翁章梁見證。恆青機電董事長簡華海每年捐贈捐款若竹兒，他希望藉此機會拋磚引玉，喚醒社會更多和諧與快樂。

捐贈儀式今天上午於嘉義縣民雄鄉若竹兒永久家園前廣場舉行，簡華海代表恆青機電公司捐贈若竹兒教育基金會一輛價值約161萬的福斯九人座休旅車。

簡華海每年捐贈捐款幫助若竹兒，「取之於社會，用之於社會」，他說，希望藉此拋磚引玉，「每個人都可以為別人扶一把，一個善念，便能成就無數的善念」，也希望這份善舉能喚醒社會更多和諧及快樂。

代表受贈的若竹兒基金會董事長林朋輝說，身心障礙的孩子，因行動不便加上主要照顧者之日益年邁，往返中心需高密度接送，孩子們外出活動學習、醫療照護也常需要專車接送，感謝恆青公司的善舉。

翁章梁說，從他當社會局長以來，恆青公司捐贈社會物資從不缺席，若竹兒一共6輛車，其中4輛就是恆青機電公司捐贈的，若竹兒現在能有將近40位左右院童，靠社會上很多人支持，希望社會有虞的人，盡量補社會不足，「這個社會就會越來越好」，希望大家共同努力。