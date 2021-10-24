善化溪美社區藝術風 親子共融展創意

台南市善化區溪美社區推動親子藝術，昨晚在活動中心展出122件美術作品，希望透過繪畫增進家庭親子情感，小社區展現無窮藝術創意，讓與會市府社會局長陳榮枝等人驚豔不已。

溪美社區在台南市政府社會局、善化區公所協助，每年都為社區設計不同課程，8歲楊小弟參加兒童繪畫課程，他從1歲多時，摸到白牆就隨手繪畫，家中牆壁都有他的創作痕跡。

楊媽媽表示，畫畫不只是創作，也是親子間溝通管道；有次楊小弟迷路走失，回家後，兩人用圖像、線條表示迷路心情，也透過畫畫溝通。

展出油畫的王先生指著「水中倒影」畫作得意地說著，就像人生倒吃甘蔗一樣，越看越滿意。

市府社會局長陳榮枝、市議員林志展、善化區長方澤心、溪美社區理事長胡村泱、溪美里長施富卿等人參觀時仔細欣賞每件作品，陳榮枝笑說，從小社區看到無窮的藝術創意，真的很療癒。

溪美社區副總幹事張芸如表示，課程公告後報名秒殺，人數超出預期，上課幾乎都全員到齊，課程中阿公阿嬤和孫子一起創作畫作、爸爸媽媽也陪伴孩子倘佯悠遊在繪畫中，每幅畫面都有溫馨家庭故事。