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「方便」不再傷神 新營長勝營區園區增設廁所

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市新營長勝營區市地重畫園區增設廁所完成，營造更友善休閒場域。圖／取自台南市政府地政局網站
台南市新營長勝營區市地重畫園區增設廁所完成，營造更友善休閒場域。圖／取自台南市政府地政局網站

廣達11公頃餘的台南市新營長勝營區市地重畫園區，去年開放使用迅速成為地方新興遊憩好去處，不過因缺乏廁所，讓遊客相當不便，在地方建議下，市府地政局近日完成，交由新營區公所維護，營造更友善休閒場域。

新營長勝營區原為陸軍通信兵訓練中心，20多年前通訓中心遷出後，營區內老榕樹綠色隧道成為祕境，台南市政府歷經5年整修去年3月開放，採低衝擊低開發方式，完整保留區內既有生態及綠色隧道，與周邊既有環境資源串聯為生態廊道，開闢滯洪池與透水性步道，啟用後得獎不斷，今年還獲得2021全球卓越建設獎-銀獎肯定。

不過長勝營區大片綠地未設置公廁相當不便，市議員蔡育輝接獲鄉親反應向市府爭取，地政局勘查後明快增設目前已完成，許多新手爸媽笑說，這是最實際的選民服務。

地政局長陳淑美表示，長勝園區景觀廁所外觀色系，結合大自然樹木條紋間格，低調融入公園環境中。屋頂採用高架自然通風及充足光線，符合節能低碳設計理念，即使夏季烈日，也不會悶熱。男女廁出入口分設於兩側，以仿木格柵區隔，保有通透感又不失隱密性，設置無障礙廁所及尿布台，為親子或行動不便者貼心設計，後續交由新營公所維護管理。

台南 綠色隧道

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