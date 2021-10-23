台塑輔導遠離蛤死夢魘 文蛤節大家搶吃雲林「優蛤」

台塑為推動友善農業，與大學合作輔導農民進行無毒耕作，今天更與雲林區漁會合舉文蛤節，除展示各種農產成果，請來專家評比文蛤，因近年來文蛤死亡嚴重，但仍有養殖業者養出好文蛤，期待藉以分享經驗，帶動水產養殖發展。

今天文蜍節在雲林區漁會銷售中心舉行，養殖業齊聚展示成果，夾文蛤比賽及文蛤料理品嘗，吸引許多民眾嘗鮮，尤其是現煮文蛤，香嫩可口，讓許多外地遊客讚賞不已，直說雲林「優蛤」最好吃。

雲林區漁會總幹事林傳育和理事長王溪岸說，台西、麥寮養蛤上千公頃佔全國產量6成，近來受養殖環境和氣候惡化衝擊，產量每況愈下，幸經台塑延聘專家學者組成團隊輔導，力挽頹勢，漁會也協助擴展內外銷市場，已帶動蛤業逐漸回春。

台塑安衛中心副總經理黃溢銓說，氣候遽變重創文蛤養殖，前幾年發生文蛤大量死亡，台塑委託高雄科大及朝陽科大成立的農漁輔導團隊，提供科學化養殖技術並由專家進駐協助，包括天氣變化的因應之道發送即時簡訊、提醒提早收成和消毒，並成立益生菌工廠和技術交流中心提供技術諮詢，降低氣候異常衝擊，帶給蛤業極大助益。