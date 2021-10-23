台南泡沫紅茶店徵「漂亮女森」 違反性平法挨罰10萬

台南市某泡沫紅茶店在臉書刊登徵才廣告，提及「ＯＯ徵人辣各位漂亮女森看過來只要你願意，没有經驗没關係歡迎加入我們…」，遭檢舉「漂亮女森」限女性，違反性別工作平等法挨罰10萬元，業者不服提行政訴訟，指請工讀生代為打字在網路上代徵，工讀生注音打錯字「森」應為「紳」，代表較為「漂亮男生」，絕無性別歧視之意，但不為法官所接受而駁回。

然而，法官認為，勞工局考量紅茶店屬微型商號不諳法令，且於知悉後立即改善，依行政罰法裁酌減法定罰鍰最低金額至三分之一、裁處10萬元罰鍰，體恤弱勢市民作法給予肯定；惟10萬元對經濟狀況不佳的小市民仍是非常沈重的負擔，期望立院修法對微型商號不慎觸法者處以更輕的罰則。

該則徵人廣告經勞工局調查及台南市就業歧視評議委員會決議「本案違反性別工作平等法第7條成立，惟資方不諳法律，建議從輕裁罰。」，對業者裁處10萬元罰鍰。業者訴願仍遭駁回，因而提起行政訴訟。

胡姓業者指出，不會網路所以請工讀生代為代打字及在網路上代徵，工讀生不諳法令在臉書上誤刊登「漂亮女森」徵才廣告。事後詢問工讀生表示「漂亮女森」的「森」是注音打錯，「厶ㄣ」應為「ㄕㄣ」即為「紳」，其中「紳」為代表較為「漂亮男生」的意思，他與工讀生自始至終均無性別歧視之意。

他表示，該泡沫紅茶店是小本生意，相關裁罰行政處罰責任，按其情節，得減輕或免除其處罰，勞工局即逕採「減輕」裁罰，顯有違行政程序法「應注意當事人有利之情形」規定。

勞工局指出，受雇者刊登徵才廣告已屬業務執行行為，雇主本應負指揮監督之責，不得以徵才內容非雇主意思而主張免責。同時，業者指稱徵才廣告所註明條件「漂亮女森」，為工讀生打字誤植，原意應為漂亮女紳(漂亮男生)之意，然而，委員會認定以形聲字義而言，原告對外徵才註明漂亮女森明顯採「偕義音」，無論由社會主觀或客觀第三人意見，均認徵才廣告對面容姣好的特定性別有偏好意圖，已構成歧視的要件。

勞工局表示，考量業者為微型商號不諳法規，若以法定罰鍰最低金額處分，仍顯有過重情形，依委員會建議，依行政罰法裁處酌減法定罰鍰最低金額至三分之一，該局所做處分並無違法或不當。