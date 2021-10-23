影／「天佑台灣天佑嘉義」 黃敏惠祈福燈籠訴心願

嘉義市長黃敏惠今天上午到鹿寮里鎮安宮，參加嘉市客庄文化活動，在祈福燈籠上寫下「拚經濟搶商機 義起Hakka 籠罩幸福」，並在台灣造型祈福卡上祈願「天佑台灣 天佑嘉義」，祈願抗疫成功、台灣平安。

嘉義市鹿寮社區是客家人口最多客家庄，超過2/3都是客家鄉親，每年舉辦客家文化活動，今年以「義起Hakaa籠造幸福」為主題，帶領嘉義市13所國小客語班學童，一起製做花布燈籠，孩子們將心願祝福寫在燈籠上，懸掛在鎮安宮前步道，呈現濃濃客家風情。

黃敏惠、客委會委員黃瑞香、客委會文傳處科長彭玉廷，行政院雲嘉南服務中心副執行長王如經，嘉義市議員蔡文旭、凌子楚、黃露慧、陳家平、傅大偉、李奕德等人，今天都出席客庄文化活動，一起唱客家歌，在花布燈籠上寫下祈福話語。

「客家文化特質不只要尊重，更要發揚光大！」黃敏惠表示，嘉義市人口約有6%為客家人，總數約1萬9000多人，文化是從教育、傳承開始做起，嘉義市的客家人口雖然不多，但就跟嘉義市一樣持續蓬勃發展，住民們結合了在地文化與傳統客家文化，持續扎根傳承下一代。