台南柳營牛奶節開幕 黃偉哲邀大家來柳營喝鮮奶看乳牛

台南市柳營區公所今天舉辦「2021台南柳營牛奶節」，推廣柳營特色酪農產業；市長黃偉哲與地方人士到場。黃偉哲表示，台南酪農業主要分布柳營八翁里與重溪里，以八翁酪農專業區最知名、產乳量占全台1/5，也是在地鮮乳主產地，提供香醇鮮乳、製作各式美味乳製品，歡迎大家一起來柳營品嘗新鮮好喝又營養的牛奶，體驗酪農畜牧的樂趣。

開幕除舞台表演還有「鮮乳饅頭產品嘗鮮」、「認識乳牛意象打卡」、「親子互動性闖關遊戲」、「鮮奶幸福雪花糕DIY」、「暢遊查畝營-農村風光欣賞」、「農特產品展售會/政令宣導」、「在地業者優惠」等多項寓教於樂活動。