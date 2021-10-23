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台南柳營牛奶節開幕 黃偉哲邀大家來柳營喝鮮奶看乳牛

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南柳營牛奶節開幕，市長黃偉哲邀大家來柳營喝鮮奶看乳牛。圖／市府提供
台南柳營牛奶節開幕，市長黃偉哲邀大家來柳營喝鮮奶看乳牛。圖／市府提供

台南市柳營區公所今天舉辦「2021台南柳營牛奶節」，推廣柳營特色酪農產業；市長黃偉哲與地方人士到場。黃偉哲表示，台南酪農業主要分布柳營八翁里與重溪里，以八翁酪農專業區最知名、產乳量占全台1/5，也是在地鮮乳主產地，提供香醇鮮乳、製作各式美味乳製品，歡迎大家一起來柳營品嘗新鮮好喝又營養的牛奶，體驗酪農畜牧的樂趣。

開幕除舞台表演還有「鮮乳饅頭產品嘗鮮」、「認識乳牛意象打卡」、「親子互動性闖關遊戲」、「鮮奶幸福雪花糕DIY」、「暢遊查畝營-農村風光欣賞」、「農特產品展售會/政令宣導」、「在地業者優惠」等多項寓教於樂活動。

柳營區公所表示，為鼓勵民眾支持在地鮮乳，將營養鮮乳及相關製品推廣大眾，積極舉辦各項推廣活動，為柳營在地鮮乳宣傳，也展現柳營「八翁酪農專業區」特色、增加民眾乳牛在柳營的印象，對柳營牛奶的認識，邀請大家來柳營觀光旅遊「認識乳牛的家」。

台南柳營牛奶節開幕，黃偉哲邀大家來柳營喝鮮奶看乳牛。圖／市府提供
台南柳營牛奶節開幕，黃偉哲邀大家來柳營喝鮮奶看乳牛。圖／市府提供
台南柳營牛奶節開幕，市長黃偉哲邀大家來柳營喝鮮奶看乳牛。圖／市府提供
台南柳營牛奶節開幕，市長黃偉哲邀大家來柳營喝鮮奶看乳牛。圖／市府提供
台南柳營牛奶節開幕，黃偉哲邀大家來柳營喝鮮奶看乳牛。圖／市府提供
台南柳營牛奶節開幕，黃偉哲邀大家來柳營喝鮮奶看乳牛。圖／市府提供

台南 黃偉哲 親子

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