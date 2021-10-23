傘傘動人愛地球！ 台南藏金閣「寶特瓶3兄弟」繪本導讀

台南市環保局藏金閣今天在拍賣會結合慈濟慈善基金會舉辦「傘傘動人愛地球蔬食減塑闖關」活動，現場還有「台南市環境教育繪本」頒獎暨導讀等，一系列環保活動寓教於樂、豐富有趣，小朋友製作小小降落傘、逢布袋，環保愛地球深入人心。

副市長戴謙感謝慈濟基金會熱心推動環保，更對於同一主題、多元活動的安排方式大為肯定。他表示，南市資源回收率逐年提升，2019年55.77％到了去年成長為60.05％，顯示資源回收已是共識，但自然資源有限不可否認，力行資源回收還不夠，源頭減量更有效益。

他也稱許藏金閣將廢家俱重新整理賦予新生命，是資源再利用的最佳展現，盼家長多帶孩子參與環保活動，從小扎根，為地球環保盡一分心力。

環保局長謝世傑說，藏金閣拍賣會是民眾尋寶的好地方，此次結合慈濟基金會辦活動，以趣味方式帶領小朋友體驗廢棄物回收再利用，謝謝慈濟用心推動環保。現場也安排環境教育繪本頒獎與繪本導讀，相信能帶給大人、學童深刻的環保觀念，並逐漸落實於日常，邁向「零廢棄生活」的願景。

台南市環境教育繪本得獎作品如下：第1名「黑琵來過冬-台江公園與黑面琵鷺生態展示館」、第2名「台江公園」、第3名「何處是我家?幫領角鴞蓋個家」，佳作「探索太空的奧秘」、「寶特瓶三兄弟」、「虱目魚小子遊台南-趣遊中西區」。

另外，也安排「寶特瓶3兄弟」繪本導讀，藉由寶特瓶3兄弟各自不同的經歷-再利用、未再利用、堆置等對環境造成的影響，提醒大家做好資源分類與再利用的重要。

闖關活動的「跳傘部隊」、「叫我織女ㄟ」，均是以回收傘布縫製成遊戲物件，「迷宮大探險」的迷宮是回收紙箱打造，廢棄物再利用的諸多巧思，不僅好玩，還啟發孩童對賦予廢棄物嶄新生命的想像空間。