台南親子嘉年華大爆發 湧進5千多人歡度萬聖節

隨著疫情趨緩，台南市教育局今天舉辦首場戶外大型親子嘉年華YOYO量世界萬聖派對活動，小朋友迎接萬聖節，打扮各種造型，吸引親子5000多人參加。市長黃偉哲穿著萬聖裝和小朋友遊行，並大跳「寶貝鯊魚」，上千小朋友也跟著跳，成為最歡樂畫面。

嘉年華活動在台南市政府永華中心西側廣場舉行，由YOYO大明星萬聖遊行揭開序幕，家長和小朋友打扮各種造型，包和黑魔女、白雪公主、阿拉丁、雷神索爾、忍者，還有人穿著和服、阿拉伯服飾，成為難得一件的萬聖派對。

市長黃偉哲和教育局長鄭新輝也穿著萬聖裝一起遊行，用魔棒和小朋友打招呼，並發送糖果，小朋友嗨到爆，快樂心情寫在臉上。沒有參加遊行的親子，也有超多小朋友盛裝參加，添增萬聖派對氣氛。陳姓家長很特別，為兒子製作蜘蛛造型萬盛裝，他用電信用的CD管當蜘蛛的腳，背包當身體，外面裹著黑色塑膠袋，做成獨一無二的裝扮；「好滿意爸爸的作品」，陳小弟弟靦腆的說著。

為了這次親子嘉年華活動，黃偉哲先看影片，練習「BABY SHARK」，遊行後在舞台上和YOYO家族15位哥哥姐姐大跳寶貝鯊魚，台下小朋友也站起來跟著跳，把歡樂氣氛帶到高潮。

黃偉哲表示，今天是台南市連續117天零確診，希望透過這次親子嘉年華活動，讓小朋友走出戶外，透過親子益智闖關、舞台唱跳表演、有獎徵答，打造親子互動難忘的回憶。