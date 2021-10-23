當警察制服遇上鄒族傳統服飾 警民攜手宣導交通安全

交通部定義10月為交通安全月，嘉義縣竹崎分局與阿里山鄒族部落長老攜手合作，用廣播系統透過國語何鄒族與宣導「路口慢看停、行人停看聽」等交通觀念，雙聲道系統也意外在部落泛起不小漣漪，深受好評。

竹崎分局統計，今年上半年度鄒族部落包含里佳、來吉等5部落派出所共發生72件車禍其中A3類共65件，A2類共7件、8人受傷，無A1類車禍，其中A3類又以中和派出所轄區33件最多，樂野分駐所25件最多。

竹崎分局里佳派出所長鄭志偉日前與鄒族長老安憲明，兩人分別穿警察制服與鄒族傳統服，運用廣播系統向達邦部落居民，宣雙語版導交通安全月主軸「路口慢看停、行人停看聽」。

竹崎分局解釋，「慢」指接近路口，減慢速度；「看」指隨時擺頭察看左右後方有無人車；「停」指暫停，讓行穿線上的行人先行。孩童及師長行人：「停」-穿越道路前先停下，在安全的地方等候；「看」-隨時左看右看再左看，注意轉彎車；「聽」-隨時聆聽四方車輛聲音來向各項內容。